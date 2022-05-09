Samanyolu Haber /Politika / AKP'li Bülent Turan, hakaretleri seriye bağladı /09 Mayıs 2022 07:13

AKP'li Bülent Turan, hakaretleri seriye bağladı

1915 Çanakkale Köprüsü yerine feribotu tercih ettiği için kendisini eleştiren muhalefete "dangalak" diyen AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın, feribot tercihini haber yapan basın kuruluşları için de “Bu bir geri zekalılıktır” dediği ortaya çıktı.

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AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ve Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde katıldıkları iftar programı dönüşü, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçiş ücretini “200 liracık” olarak açıkladığı 1915 Çanakkale Köprüsü yerine feribotu tercih etmişti. Turan, katıldığı bir programda, köprü yerine feribotu tercih ettiği için kendisini eleştirenlere “dangalak” demişti.

"BU BİR GERİ ZEKALILIKTIR"

ANKA'nın aktardığına göre Bülent Turan’ın, Çanakkale'nin Biga ilçesinde Ramazan Bayramı'nın birinci gününde düzenlenen bayramlaşma töreninde, feribot tercihini haber yapanlara da “geri zekalı” dediği ortaya çıktı.

Turan, burada yaptığı konuşmada, "Biz, il başkanımız ile beraber, Jülide Hanım ile beraber, her beraber bindik arabalarımıza, Gelibolu'ya Lapseki'den, köprüden gittik. Altı ayrı program yaptık. Son profram iskelede, vapurun önünde, iftar programı. İftarımızı yaptık, vapur karşımızda. Köprü de bizim, vapur da bizim. Köprüden gittik, vapurla geri geldik. Ayıp mı, günah mı, yanlış mı? Bunu haber yapıyorlar koca koca televizyonlar; Fox TV, Halk TV, şunlar, bunlar. Tarafsız ya bunlar. Arkadaşlar, bakın, bu bir geri zekalılıktır. Gerçekten inanılır gibi değil" dedi.
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