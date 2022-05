AKP'li Bülent Turan muhalefete hakaret etti

"DANGALAKLARIN SEÇİMİ..."





"ADAM CHP'NİN FİNOSU OLMUŞ"





AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, AKP Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığı tarafından Kordon Boyu'ndaki Öğretmen Evi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.AKP Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile birlikte partililerle bayramlaşan Turan, burada yaptığı konuşmada, AKP'nin 13 milyon üyesi olduğunu söyledi.Turan, şöyle konuştu:"Kadın kolları, gençlik, ana kademe bizde. Bu 13 milyon insanın bir zincirin en zayıf halkası kadar sağlamdır anlayışıyla hepsinin önemi eşittir. Biz diyoruz ki yeni dönemde sosyolojiyi iyi okuyarak adımlar atalım. Yıl 2002... AK Parti kurulduğunda, iktidara geldiğinde Türkiye'nin yüzde 65'i kentlerde yüzde 35'i köylerde yaşıyordu. Şimdi yüzde 93'ü kentlerde, yüzde 7'si köylerde yaşıyor. Bu bile dönüşümün, kentleşmenin önemli bir göstergesidir. O yüzden yeni söylemlere, yeni iddialara, yeni hikayeler yazmaya ihtiyacımız var. Sosyolojiyi iyi okuyacağız. Her sene 1 milyon genç yeni seçmen oluyor. Gençlik kollarımıza onlara ulaşmayı bir görev bileceğiz. 2023 bir parti seçimi değil, 2023 bir kader seçimi. Çok önemli bir seçim. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olsun' diyenler ile her alanda büyükelçilerden izin alanların seçimi olacak."2023 seçiminin "Demirtaş ile Kavala özgürlük adamı, bırakın bunları" diyenler ile "sen değil buna mahkeme karar verecek" diyenlerin seçimi olacağını öne süren Turan, "2023 büyüyen Türkiye'de yatırımlarda, istihdamda, uluslararası ilişkilerde büyüyen Türkiye'de sadece eski sisteme dönelim, yine kavga edelim, sistem tartışması olsun diyenlerin seçimi olacak. 2023 Çanakkale'ye dünyanın en büyük köprüsünü yapanlar ile köprüyü sadece polemik konusu yapıp oradan bizi denize dökeceğini düşünen dangalakların seçimi olacak. O yüzden memleketimize de Türkiye'mize de sahip çıkacağız. Bu ucuz siyasetçilere bu meydanı bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.Turan, 1915 Çanakkale Köprüsü'ne yönelik eleştirileri hatırlatarak, şöyle devam etti:"Çanakkale'de herkesin evinin, arsasının değeri artmadı mı? Kat kat arttı. Otelcinin, OSB'cinin, esnafın hepsinin kıymeti artmadı mı? İstanbul'a yaklaşmadık mı? Bir tane grup yazmasını bilmeyen dangalak 'gurp' yazmış. Cahil, acemi bir siyasetçi, Facebook hesabına 'Jülide İskenderoğlu ile Bülent Turan vapurla geçti' diye haber yapmış. Ama daha kötüsü onların zekası bu, onların beynini kuşa taksan kuş uçmayı unutur. Onu Fox TV gibi, Halk TV gibi sözüm ona tarafsız siteler 'Bülent Turan köprüden değil de vapurla geçti' demiş. Zavallılar. Biz konvoy halinde giderken köprüden geçtik Gelibolu'ya. Orada iftar yaptık, program yaptık. En son programımız da vapurun oradaki iskelede iftar programıydı. İskelede iftarı bitirdik keyifle vapura bindik. Çay içerek geldik.""Eğer ev vapura yakınsa yine vapurla geçeceğim." diyen Turan "Vapur da bizim, köprü de bizim. Bu ne saçma bir şey. Adam CHP'nin finosu olmuş, CHP vekillerine haber taşıyan bir saf. Sen düne kadar bizimle o köprüyü övmüyor muydun? Fotoğrafları gösterdiler temeli atılırken onlar orada ama o temel atılırken sözleşme vardı zaten, 15 avro artı KDV. Bugün eleştirdiğin her şeye o gün utanmadan alkış tutmuşlar. Şimdi diyorsun ki o köprü pahalı, o köprü yanlış. Arkadaşlar bunlar sadece bizden bekledikleri koltukları alamadıkları için giden ucuz FETÖ atıkları. Başka bir şey değil. Bu adamlarla iyi ki yollarımızı ayırmışız." ifadelerini kullandı.