Samanyolu Haber /Politika / AKP'li Bülent Turan Özgür Özel'e gelip Soylu ile ilgili bakın ne demiş /14 Ocak 2023 11:14

AKP'li Bülent Turan Özgür Özel'e gelip Soylu ile ilgili bakın ne demiş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun “Trolleri"ni ifşa eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “AKP’li Bülent Turan Meclis’te yanıma geldi, ‘İstifa ettirecek dosya bekledim’ dedi. Bakanda nasıl bir suç potansiyeli görüyorlarsa bunu bile az buldular.” dedi.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, önceki gün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı Emin Şen aracılığıyla 8 bin kişilik bir trol ordusunu kontrol ettiğini iddia etti. Özel, bu trol ordusu aracılığıyla siyasilere itibar suikastı yapıldığını, gündemler oluşturulduğunu ileri sürdü.

Özel, iddiaları sonrası AKP’den aldığı ilk tepkileri ise Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal'a anlattı.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan olaydan sonra sosyal medyada, “Halk arasında ‘tırt’ mı derler, ‘Dağ fare doğurdu’ mu derler? ‘Yok can güvenliğim yok, yok dosyayı 3 kişiye emanet ettim’ dedi ama basın toplantısı bitmeden İçişleri Bakanlığı yalanladı. Neymiş; sosyal medyada çok ‘RT’ olsun diye organize oluyorlarmış. Hey Allah’ım” paylaşımını yapmıştı.

Özel bu paylaşımları hatırlattı ve “İkimiz arasındaki konuşmaları anlatmam ama biz konuştuktan sonra hemen bu paylaşımı yaptığı için açıklıyorum, Bülent Turan Meclis’te bana gelip, ‘Önemli bir dosya ama ‘Dosyayı üç arkadaşıma verdim’ deyince, bakanı istifa ettirecek bir dosya bekledim’ dedi. Ben de dedim ki ‘Bu Türkiye dışındaki birçok ülkede bakanı istifa ettirir, hatta hükümeti düşürür’. Demek ki bakanda nasıl bir suç potansiyeli görüyorlarsa bunu bile az görüyorlar” ifadelerini kullandı.

Özel sözlerine şöyle devam etti: “Ama Bülent Turan daha büyük bir şey beklediğini söylüyor. O beklenti bana göre değil, Süleyman Bey’e göre büyük bir beklenti. Bu tavır, AKP’de herkesin aslında Soylu’yu bildiğini ama sustuğunu gösteriyor.”  

"PANİK İÇİNDELER"

Açıklamalarından sonra Kamu İhale Kurumu’nun internet sitesine girilememesi ve bakanlıktan gelen peş peşe yalanlamaları da değerlendiren Özel, şunları kaydetti: “Panik içindeler. Yaptıkları alelacele yalanlamalar aslında bizim anlattıklarımızı doğruluyor. ‘Ebabiller yoktur, başlarında Emin Şen yoktur, kapalı bir Telegram kanalında Soylu lehine içerik üretiliyor’ diyemiyorlar. Sadece Şen’in bakan müşaviri olmadığını söylüyorlar. Oysa bakanlığın sitesinde biz açıklamamızı yaparken bile atamasının tarihine kadar yazıyordu. Bunu deyince de ‘Müşavir değil danışman’ diyorlar. Türk Dil Kurumu sözlüğünde müşavir sözcüğünün anlamı danışman. Kaldı ki Şen, birçok valiliğe gitmiş, oralarda müşavir olarak karşılanmış. Yani yalanlama diye yaptıkları her şey aslında tamamen bizi doğruluyor. 7 yıldır bakan müşaviri diye unvan kullanan biri var ama bunu karartmaya çalışıyorlar.”
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