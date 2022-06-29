''AKP'li Bülent Turan'a birkaç sebeple teşekkür borçluyuz''

'CHP'YE ÇIKIŞARAK BUNLARI BİZE UNUTTURMADI'





'PEKER'İN İFŞA ETTİĞİ SIRLARLA İHBAR ETTİĞİ SUÇLAR, YERİ YERİNDEN OYNATMALIYDI'





'BÜLENT BEY'İN ÇAĞRISIYLA TA NERELERE GİTTİ BAKIN AKLIM'





'KASETLERDEN KİMLERİN ÇIKACAĞI BELLİ OLMUYOR'





'SEDAT PEKER'İN BİR DUMANLA HABERLEŞMESİ BİLE YETEBİLİYOR'





Karar gazetesi yazarı Akif Beki, AKP Grup Başkenvekili Bülent Turan'ın "Herkesin özel hayatı kendisinin. Çoluk çocuk var, duruma üzülürüz sadece. Ancak 'Dolarla vekil olunuyor' ithamı tüm CHP grubunu zan altında bırakır. Böyle ağır bir iddia karşısında CHP sessiz kalamaz. Mafyanın '10 bin dolar' iddiasını günlerce tekrarlayanların sessizliği ibretlik" şeklindeki açıklamasını değerlendirdi; ona birkaç sebeple 'teşekkür borçlu' olduklarını söyledi."İlki, 'mafyadan aylık 10 bin dolar alan siyasetçi'yi tekrar gündeme getirdiği için... İçişleri Bakanı Soylu, bu suç bilgisini siyaseten kullanmıştı. Ucunu göstermiş ama arkasını getirmemiş, o ismi açıklamamıştı. Organize suçun siyasi ayağıydı, o isim hala korunuyor. Dolayısıyla o görev, hala ihmal ediliyor. Ve devlet yetkisiyle gücü, o konuda hala kötüye kullanılıyor" diyen Beki, şöyle devam etti:"CHP'ye, 'mafyadan maaş alan siyasetçiyi car car konuşuyordunuz hani' minvalinde çıkışarak bunları bize unutturmadı. Bülent Bey'e ne kadar teşekkür etsek azdır.İkinci teşekkür ise siyaseti kirden, şaibeden arındırma duyarlılığı için... CHP'li Aykut Erdoğdu'nun eski eşi, aralarındaki tartışmaları izinsiz kaydedip intikam için yayınlamıştı.Bülent Bey, orada geçen 'dolarla vekil olunuyor' ifadesinden dehşete kapılmış. Meclis Başkanı'nı göreve, CHP Grubu'nu da bu zannın altında kalmaktan kurtulmaya çağırıyor.Böylece suç dünyasının siyasi uzantılarına dair sarsıcı itiraf ve iddiaları da yeniden hatırlattı bize. Sedat Peker'in ifşa ettiği sırlarla ihbar ettiği suçlar, yeri yerinden oynatmalıydı.Fakat doğruluğu araştırılıp soruşturularak herhangi bir hukuki sonuç doğurmadı. Peker'in, organize suçtan aranmaya başlamasıyla kaldı. Tıpkı bir partinin disiplin kurulu başkanını suçlayan tarafın başına gelenler gibi...Kamu malını peşkeş çekme vaadiyle dolandırıldığını savcılığa ihbar eden kişi, karşı suç duyurusuyla tehdit, şantaj ve dolandırıcılıktan tutuklanmıştı. Araba bagajından çıkan paraların görüntüleri de yine kalın bir yüzsüzlük ve pişkinlik şalıyla örtülmüştü.Üste de pudra şekerci büro elemanını soruşturma işi, bu güvenilir şahsın başında olduğu yüksek disipline emanet edilivermişti. Bülent Bey'in bir çağrısıyla ta nerelere gitti bakın aklım...Sağ olsun, temiz siyaset için, siyaseti zan ve şaibeden kurtarmak için az uğraşıp çırpınmadılar tabii. İşte o gayretler, bugün bir netameli cümle üstünden fırtına koparma, CHP'ye demediğini bırakmama hakkı veriyor AK Parti'ye.Bülent Bey'in, tebrik ve teşekkürü hak ettiği son konu da özel hayatı, siyasi kavganın dışında tutması... Özel hayatının, CHP'li Aydoğdu'nun kendisini ilgilendirdiğini söylemekle çok da iyi etti.'Bunlar özel değil genel genel, bunlar taciz ve tecavüzcü, bunlar sapkın, bunlarda ne ahlaksızlık ararsan var, AB ile ABD bunlara talimat vermiş, bizi LGBT yapacaklarmış' diye diye siyaseti bel altına indirmenin nerede duracağı belli olmuyor. Kasetlerden kimlerin, ne halde çıkacağı da...Artık bel altı siyaset heveslilerinin de şüphesi kalmamıştır sanırım. Bu alanda tek kale maç oynayacağını zannedenler, yanıldığını görmüştür.Bir tripoda, bir kameraya yenilmeyi bırakın; Sedat Peker'in bir dumanla haberleşmesi bile yetebiliyor. Kirli siyaseti midesi kaldıranlar da ikna olmuştur herhalde.Kaset komplolarıyla siyaseti şekillendirme devri, geri başlamadan bitmiştir umarım. Hassasiyeti için çok çok teşekkürler."