Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li bürokratlar ve vekiller kışla arazisinde lüks villa kuyruğunda! /20 Nisan 2025 10:18

AKP'li bürokratlar ve vekiller kışla arazisinde lüks villa kuyruğunda!

Enflasyon ve ucuzluk kuyrukları tartışmaları gölgesinde, AKP'li bürokratların Çekmeköy Kışlasına yapılan villa sırasında olduğu ortaya çıktı!

SHABER3.COM

İstanbul'un Çekmeköy ilçesi sınırlarında yer alan Şehit Onbaşı Azim Özdemir Kışlası, yapılan tüm itirazlara rağmen yapılaşmaya açık hale getirildi. Kuzey Ormanlarının başlangıcı olan kışla şimdilerde rant çarkının dişlerinden birisi oldu.

15 Temmuz'un ardından Erdoğan'ın kararı ile kent içerisindeki askeri kışlalar kentin dışına aktarıldı. Kent içindeki askeri alanlar ise Erdoğan'ın o dönemki açıklamalarına göre yeşil alan olarak kalacaktı.

Ancak durum bu şekilde olmadı. Yeşil alanlar birer birer yapılaşmaya açıldı. Bunun son örneği ise Çekmeköy'de oldu.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye devredilen kışla arazisine tüm itirazlara rağmen Çınarköy Evleri adı altında bin 774 konut, 141 villa ve 56 ticari alan yapıldı.

Kısa zaman önce inşaası tamamlanan lüks konutlar sahiplerine birer birer teslim edilmeye başladı. Bu evleri satın alanlar ise AKP'li bürokratlar oldu. Emlak Konut’un inşa ettiği 141 villayı almak için sıraya giren AKP'li siyasetçiler ve bürokratlar şu şekilde oldu:

Sağlık Bakan Yardımcısı: Şuayip Birinci
Ziraat Bankası Genel Müdürü: Alpaslan Çakar
Ziraat Bankası Perakende Bankacılık G. Müdür Yard.: Yüksel Cesur
Önceki Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un oğlu: M. Selahaddin Şentop
Önceki Çekmeköy Belediye Başkanı AKP’li Ahmet Poyraz’ın kardeşleri
M. Emin Akbaşoğlu
Öte yandan bazı AKP milletvekilleri, Türk Hava Yolları yöneticileri ile Vakıf Katılım gibi diğer kamu bankalarının yöneticilerinin de villa alanlar arasında yer aldığı iddia ediliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'li bürokratlar ve vekiller kışla arazisinde lüks... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:26:59