AKP'li bürokratlar ve vekiller kışla arazisinde lüks villa kuyruğunda!

İstanbul'un Çekmeköy ilçesi sınırlarında yer alan Şehit Onbaşı Azim Özdemir Kışlası, yapılan tüm itirazlara rağmen yapılaşmaya açık hale getirildi. Kuzey Ormanlarının başlangıcı olan kışla şimdilerde rant çarkının dişlerinden birisi oldu.





15 Temmuz'un ardından Erdoğan'ın kararı ile kent içerisindeki askeri kışlalar kentin dışına aktarıldı. Kent içindeki askeri alanlar ise Erdoğan'ın o dönemki açıklamalarına göre yeşil alan olarak kalacaktı.





Ancak durum bu şekilde olmadı. Yeşil alanlar birer birer yapılaşmaya açıldı. Bunun son örneği ise Çekmeköy'de oldu.





Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye devredilen kışla arazisine tüm itirazlara rağmen Çınarköy Evleri adı altında bin 774 konut, 141 villa ve 56 ticari alan yapıldı.





Kısa zaman önce inşaası tamamlanan lüks konutlar sahiplerine birer birer teslim edilmeye başladı. Bu evleri satın alanlar ise AKP'li bürokratlar oldu. Emlak Konut’un inşa ettiği 141 villayı almak için sıraya giren AKP'li siyasetçiler ve bürokratlar şu şekilde oldu:





Sağlık Bakan Yardımcısı: Şuayip Birinci

Ziraat Bankası Genel Müdürü: Alpaslan Çakar

Ziraat Bankası Perakende Bankacılık G. Müdür Yard.: Yüksel Cesur

Önceki Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un oğlu: M. Selahaddin Şentop

Önceki Çekmeköy Belediye Başkanı AKP’li Ahmet Poyraz’ın kardeşleri

M. Emin Akbaşoğlu

Öte yandan bazı AKP milletvekilleri, Türk Hava Yolları yöneticileri ile Vakıf Katılım gibi diğer kamu bankalarının yöneticilerinin de villa alanlar arasında yer aldığı iddia ediliyor.