AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etti

Samsun Belediye Başkanı AKP’li Mustafa Demir, sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldığını açıkladı.





İlgili makamlara gönderdiği “görevden ayrılma” yazısında Demir, “Bir dizi işlerim nedeniyle 20.07. 2022 tarihinden itibaren görevimden ayrılıyorum. Görev dönüşüme kadar Belediye Başkanlığına Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Nihat Soğuk vekalet edecektir. Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim” ifadelerini kullandı.





HASTALIK NEDENİYLE AYRILDI

Görevden ayrılma konusunda sosyal medya hesabından açıklama yapan Demir, “Yaklaşık bir aydır bacağımda hissettiğim ağrılar üzerine gittiğim Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan tetkikler sonucu öğrenmiş olduğum hastalığımın kesin teşhis ve tedavisi için bir süre Ankara’da bulunacağım. Desteğini her zaman yanımda hissettiğim siz kıymetli hemşehrilerimin duaları ile bu süreci en kısa zamanda atlatacağıma inanıyorum. Bu vesile ile hepinizi gönülden selamlıyor, dualarınızı bekliyorum” dedi.