AKP'li Büyükşehir'deki rüşvet operasyonunda daire başkanının kasasından milyonlar çıktı

Liseyi bitirdikten sonra girdiği KPSS sınavı sonucunda Terme ilçesine bağlı olan ve daha sonra mahalleye dönüştürülen Evci belediyesinde zabıta olarak göreve başlayan 40 yaşındaki Bahattin K, 2004-2009 yılarında merkez ilçelerden İlkadım’da Belediye Başkanlığı yapan AKP’li Erdoğan Tok tarafından düz memur olarak yatay geçişle belediyede işe başladı.





ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜNDEN MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNE GEÇİŞ





İlkadım Belediyesinde düz bir memur göreve başlayan Bahattin K. kaderi 2009 seçimlerinden sonra değişti. 2009 seçimlerini şimdi İYİ partiden Belediye Başkanı olan ancak 2009 yılında MHP’den aday olan Necattin Demirtaş kazandı. Demirtaş, üniversite mezunu olmayan Bahattin K’yı önce özel kalem müdürü yaptı.





Ardında da Mali Hizmetler biriminde müdür olarak görevlendirdi. 2014 yılında yapılan seçimleri ise AKP’den Erdoğan Tok kazandı. Tok, Mali Hizmetler Daire başkanlığında müdür olarak görev yapan ve hakkında çıkan ama ispatlanamayan iddialar üzerine yetkileri elinden alınıp memur yapıldı.





BELEDİYE DEĞİŞTİRİP MÜDÜR OLDU





Düz memur olarak İlkadım ilçesinde fazla çalışmayan Bahattin K., iddialara göre 2014 yılında parti içerisinden birileri tarafından Terme İlçesinde AKP’den Belediye Başkanı olan Şenol Kul’a önerildi. Kul’da Bahattin K’yı Terme Belediyesi’nde Mali İşler Müdürlüğü görevine getirdi. Başkan Kul’un son yapılan 2019 seçimlerinde AKP’den aday gösterilmedi. Ancak yerine aday gösterilen Ali Kılıç’da Bahattin K. ile çalışmaya devam etti. Bahattin K., bu zaman içinde Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler bölümünü bitirip, yüksek lisans yaptı.





BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE DAİRE BAŞKANI OLDU





2019 seçimlerinde göreve gelen AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, belediyede yeni bir yapılanmaya giderek daire başkanlarını değiştirmeye başladı. Ve Terme Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Bahattin K.’yı Büyükşehir Belediyesi’ne transfer ederek daire başkanı yaptı. Bu dönemde Terme Belediye eski Başkanı Şenol Kul’un mevcut başkanlar Kılıç ve Demir’i personel konusunda uyardığı da iddia edilirken, Bahattin K., önceki gün ‘rüşvet iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.





KASALARDAN 10 MİLYON ÇIKTI





Belde belediyesinde zabıta olarak göreve başlayan ve 20 yıllık memuriyet hayatında Büyükşehir Belediyesi’nde Daire Başkanlığı görevine kadar yükselen Bahattin K., önceki gün ‘rüşvet iddiasıyla tutuklandı. Mali Şube ekipleri tarafından ev ve belediyedeki odasında yapılan aramalarda ise kasa içinde yaklaşık 10 milyon lira para bulunduğu öğrenildi.









Cumhuriyet savcılığı ise araştırmanın selameti açısından dosya üstünde gizlilik kararı aldı. Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, tutuklanan Bahattin K’nın yerine Mali Hizmetler Daire Başkanlığına vekaleten Mehmet Emrah Binici’yi atadı.