AKP'li Cahit Özkan Sarayı da rahatsız etti

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın Armağan Çağlayan’ın YouTube programında BAE yakınlaşması ile ilgili yaptığı açıklamalarına AKP Sözcüsü Ömer Çelik tepki göstermişti. Kulislerde Özkan’ın bu sözlerinin "AKP'de rahatsızlık oluşturduğu ve grup başkanvekilliği görevinden istifa edeceği" iddia edildi.





Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun kulis haberine göre, Özkan’ın BAE ile ilgili açıklamaları Cumhurbaşkanlığı’nda da rahatsızlık uyandırdı. Çelik’in yaptığı açıklamanın “Cumhurbaşkanlığı kaynaklı olarak değerlendirilmesi gerektiği” ifade ediliyor.





Özkan’ın grup başkanvekilliğinden istifa etmesi durumunda, "AKP TBMM Grubu’nun toplanarak yeniden bir grup başkanvekili seçmesi gerektiğinin" de altı çiziliyor.