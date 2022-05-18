Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Cahit Özkan Sarayı da rahatsız etti /18 Mayıs 2022 11:48

AKP'li Cahit Özkan Sarayı da rahatsız etti

AKP'li Cahit Özkan'ın BAE açıklamaları sonrası AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in yaptığı açıklamanın "Cumhurbaşkanlığı kaynaklı olarak değerlendirilmesi gerektiği" ifade ediliyor.

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AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın Armağan Çağlayan’ın YouTube programında BAE yakınlaşması ile ilgili yaptığı açıklamalarına AKP Sözcüsü Ömer Çelik tepki göstermişti. Kulislerde Özkan’ın bu sözlerinin "AKP'de rahatsızlık oluşturduğu ve grup başkanvekilliği görevinden istifa edeceği" iddia edildi.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun kulis haberine göre, Özkan’ın BAE ile ilgili açıklamaları Cumhurbaşkanlığı’nda da rahatsızlık uyandırdı. Çelik’in yaptığı açıklamanın “Cumhurbaşkanlığı kaynaklı olarak değerlendirilmesi gerektiği” ifade ediliyor.

Özkan’ın grup başkanvekilliğinden istifa etmesi durumunda, "AKP TBMM Grubu’nun toplanarak yeniden bir grup başkanvekili seçmesi gerektiğinin" de altı çiziliyor.
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