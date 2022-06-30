Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Canikli, Koza Holding ve Akın Çorap‘ı şoförüyle hortumladı /30 Haziran 2022 10:10

AKP'li Canikli, Koza Holding ve Akın Çorap‘ı şoförüyle hortumladı

Yakınlarını kayyum atayarak, TMSF'ye devredilen şirketlerin içini boşalttığı iddialarını yalanlayan Nureddin Canikli'nin, Koza Holding ve Akın Çorap'a atadığı ismin eski şoförü olduğu ortaya çıktı.

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Kemal Kılıçdaroğlu son grup toplantısında, gazeteci Metin Cihan’ın AKP’li Nureddin Canikli’nin TMSF’ye devredilen şirketleri hortumlamasına ilişkin iddiaları gündeme taşımıştı.

Canikli’yi yakınlarını yönetim kuruluna yerleştirdiği şirketlerin için boşaltmakla suçlayan Kılıçdaroğlu, “Boydak Holding’e kayyım olarak atıyor. Boydak, mobilya sektöründe bir dünya markası, kabul edelim. Bir süre sonra ‘Bizim yurt dışında depo yapmamız lazım.’ Almanya’da depo var. ‘Hayır Slovakya’da yapmamız lazım’ diyor. Oraya dünyanın parasını, 20 milyon avro gönderiyorlar. Bu deponun sahibi Ertunç Laçiner. Aynı zamanda kayyum. Canikli’nin atadığı. Bu para da adam da yok ortada” dedi.

Bold'un haberine göre Kılıçdaroğlu’nun iddiası sonrası sessizliğini bozan Canikli, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun, iddiası bir yalandır. Hiçbir yakınımı (akrabamı) Boydak Holding’e kayyım olarak atamadım” dedi.

Canikli’nin iddialarının ardından gazeteci Metin Cihan da Cankili’nin açıklamalarını paylaştığı belgelerle yalanladı.

Asıl Canikli’nin yalan söylediğini iddia eden Cihan, 17 Mart 2017 tarihli Ticaret Sicil Gazetesini paylaştı. Gazetede Canikli’nin Başbakan Yardımcılığı dönemindeki kararıyla Ertunç Laçinel’in Boydak Holding’e Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ilişkin karar yer alıyor.

ŞOFÖRÜNÜ YÖNETİM KURULUNA ATADI
Canikli’nin peşini bırakmayan Metin Cihan, Akın Çorap ve Koza Holding’de yapılan hortumlamalar için izlenen yolu anlattı.

Canikli’nin önce şoförlüğünü daha sonra da danışmanlığını yapan Fatih Salihpaşaoğlu deşifre eden Metin Cihan, “Nurettin Canikli’nin TMSF soygununda görev almak üzere Akın Çorap ve Koza Holding yönetimlerine yerleştirdiği Fatih Salihpaşaoğlu aynı zamanda Canikli’nin şoförü ve 2014 yılından itibaren özel kalemi” ifadelerini kullandı.


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