Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Çelebiye olay tepki: 'Sana soytarı desem kızar mısın?' /24 Ağustos 2025 10:50

AKP'li Çelebiye olay tepki: 'Sana soytarı desem kızar mısın?'

AKP'li vekil Mehmet Ali Çelebi, iktidarın “Terörsüz Türkiye” adını verdiği yeni sürece ilişkin yaptığı bir konuşmada komando beresi taktı. Çelebi’nin bu görüntüleri sosyal medyada tepkilere neden olurken emekli albay Orkun Özeller, "Sana soytarı desem kızar mısın?" diyerek Çelebi'ye seslendi.

SHABER3.COM

AKP'li vekil Çelebi'nin mavi bereli görüntüsü sosyal medyada dünün en çok konuşulan konularından biri oldu.

AKP'li Çelebi mavi bereyle yaptığı konuşmada, "Terörsüz Türkiye, emin olun ki devletimizin acziyeti değildir, kadife eldivenidir. Milletimizin tavizi asla değildir, tam tersine özgüvenidir. Bu topraklarda bin yıllık kardeşliğimizin arasına sokulan o nifak tohumlarını, hançeri çıkarmanın yoludur. Terörsüz Türkiye, asla bir acziyet ifadesi değildir. Bunu bu şekilde bilmemiz gerekiyor ve bu mücadelede elbette ki en büyük zafer, şehit ailelerimizin ve gazilerimizindir" dedi. 

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ
Çelebi, beraberinde getirdiği mavi ve bordo bereleri şehit ailelerine göstererek, bunların önemini anlattı.

Çelebi'nin berelerle yaptığı konuşma ve sosyal medyaya düşen görüntüsü tepkilere neden oldu.

"KOMANDOLAR İÇİN BERE KUTSALDIR"
Emekli albay Orkun Özeller, Çelebi'ye sosyal medya üzerinden seslendi.

 "Sana soytarı desem kızar mısın?" diyen Özeller şunları söyledi:

"Sen bilmezsin ama komandolar için bere kutsaldır ve bizim için siyasi liderlerden daha değerlidir. Bizim kutsalımız ile siyasi liderlerine şirin görünmek için komiklik yapmaya kalkma, hakaret sayarız. Sana tavsiyem bizlerde sana karşı nefret ve öfkeye neden olacak bu tür şeylerden uzak durman. Hak etmediğin bereyi kafana taktığın gibi hak etmediğin yerdesin. Sözlerimi umursamayacağını biliyorum."

"NASIL BİR TERBİYESİZLİK YAPTIĞIN ANLATMAYA ÇALIŞIYORUM"
AKP'li Çelebi'ye, "Bugüne kadar yaptığın söylediğin hiç bir şey bu kadar zoruma gitmedi bu kadar kulaklarını çınlatmak durumunda kalmadım. Canım çok yanıyor. Nasıl bir terbiyesizlik yaptığını anlatmaya çalışıyorum, anlar mısın bilmiyorum" sözleriyle seslenen Özeller, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nı sosyal medyadan etiketleyerek, "bu konuda gerekli ikazı yapmanızı hassaten rica ediyorum Not: Bu mesajı senin cep telefonuna da atacağım ki okumadan geçme." paylaşımında bulundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'li Çelebiye olay tepki: 'Sana soytarı desem kızar... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:06:18