Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan BRICS toplantısına katılacak: Rusya'da Putin'le görüşecek /22 Ekim 2024 10:06

Erdoğan BRICS toplantısına katılacak: Rusya'da Putin'le görüşecek

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS toplantısına katılmak üzere Rusya'ya gidecek. Erdoğan burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

SHABER3.COM

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Kazan'da 22 Ekim - 24 Ekim tarihleri arasında yapılması planlanan BRICS Zirvesi öncesi düzenlediği basın toplantısında AKP'hi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Rusya’ya geleceğini açıkladı.

Erdoğan’ın burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme yapması bekleniyor.

Erdoğan ile Putin arasında yapılacak olan görüşmeye ilişkin de bilgiler veren Uşaov, “Putin ve Erdoğan, 23 Ekim tarihinde Kazan’da görüşecek. Liderler bu zirvede Türkiye’de kurulması planlanan doğalgaz merkezini ele alacaklar” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan BRICS toplantısına katılacak: Rusya'da Putin'le... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:24:20