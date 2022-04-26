Samanyolu Haber /Politika / AKP'li Dağ canlı yayında açıkladı: İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket /26 Nisan 2022 11:06

AKP'li Dağ canlı yayında açıkladı: İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı canlı yayında 2023 seçimlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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AKP Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 24 TV'de yayınlanan Arafta Sorular programında partisinin oy oranlarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"2023'TE YÜZDE 52.6'NIN ÜZERİNDE OY ALACAĞIZ"

Erdoğan'ın 2018 yılında yüzde 52.6 ile seçildiğini hatırlatan Dağ, "Cumhurbaşkanımız 2014 seçimlerini 51,8 ile kazandı, 2018'de 52,6 ile kazandı. 2023'te inşallah bu oyların üzerinde bir oyla Cumhurbaşkanımız, yeniden Cumhurbaşkanı seçilecek" diye konuştu.

"ANKETLER, PARTİLERİN KENDİ STRATEJİSİNİ BELİRLEMEK İÇİN YAPILIYOR"

 Gündemdeki anketler hakkında da konuşan Dağ, şöyle devam etti: "Anket dediğimiz olay partilerde kendi önündeki stratejiyi ortaya koymak içindir. Evet orana bakılır ama oranın dışında da orada çaprazlarıyla, yaş aralığındaki elde edilen sonuçla, sosyoloji ile ilgili elde ettiği sonuçla her alan ile ilgili elde edilen sonuç göze alınır, bakılır. Buna bakarak bir strateji ortaya koyarsınız."
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