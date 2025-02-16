Samanyolu Haber /Politika / AKP'li Elitaş seçim tarihi verdi /16 Şubat 2025 14:25

AKP'li Elitaş seçim tarihi verdi

Elitaş, “CHP, 360 milletvekiliyle bir araya gelip öne alınmış bir seçime onay verirse, 2027 Kasım ayında bir seçim mümkündür” diye konuştu.

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AKP'li Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) erken seçim çağrıları hakkında konuştu.

Kanal 7 yayınına konuk olan Elitaş, seçimlerin normal tarihinin 2028 yılı olduğunu hatırlattı ancak mevsim şartlarından dolayı seçimlerin 2027 Ekim veya Kasım aylarında yapılabileceğini söyledi.

Elitaş, “CHP, 360 milletvekiliyle bir araya gelip öne alınmış bir seçime onay verirse, 2027 Kasım ayında bir seçim mümkündür” diye konuştu.

'ÖZEL VE İMAMOĞLU MAĞDUR OLMAK İSTİYOR'

Elitaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu da yargı konusundaki açıklamaları üzerinden eleştirdi.

AKP'li Elitaş, “CHP Genel Başkanı ve İBB Başkanı kendileri hakkında dava açılabilmesi için olağanüstü bir gayret sarf ediyorlar. Yargı mensuplarına dahi hakaret ederek ‘Bir dava mağduru olabilir miyim?’ diye plan yapıyor. İki arkadaşta hakaret ederek mağdur olmak istiyorlar” ifadelerini kullandı.
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