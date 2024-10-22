AKP'li eski bakan savcıyı suçladı: 'İkinci bebeğin ölümünü neden bekliyorsun?'

12 bebeğin ölümüne yol açan yenidoğan çetesi soruşturmasında hastanesi kapatılan eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’e tepki gösterdi. Müezzinoğlu, “Sıfır hatalıyız demek istemiyorum. Eksik, kusurlu hatalar olabilir. Planlı bir yanlışı bu kurumun ya da herhangi bir arkadaşımızın yapmayacağı konusunda huzurluyum. Ama yapılan sürece baktığımda bu ülkenin Türk halkının sağlığı adına beni rahatsız eden şeyler var” diyen Müezzinoğlu, “Karamsarlığım artıyor. Ülke sağlığı adına moralim bozuluyor çünkü artık hekim olmak zor. Doktor artık bebeğin annesi ya da yoğun bakımda yatan bebeğin babası doktordan daha çok doktor. Hükmü erken veriyor. Buna bizim medyamız da yöneticilerimiz de, aklı selim olması gereken hukuk sistemimiz de veya idari sistemimizde buna ne yazık ki çanak tutuyor.” ifadelerini kullandı.







‘SİZ DE KATİL OLMUYOR MUSUNUZ?’





Müezzinoğlu çetenin çökertilme sürecinde bebeklerin göz göre göre öldüğünü söyledi ve soruşturmayı yürüten savcıyı hedef aldı:





“10 bebeğin ölümüne sebep olan çete veya katil, 10 bebeğin katili. Şimdi bakın çok net bir soru var ortada. İzlenme takibine alınmış kişiler veya yapılar… Ya arkadaş, birinci bebeğin ölümünü şayet katil diye değerlendiriyorsak, ikinci bebeğin ölümünü neden bekliyorsun? Beş ayın içinde bu bebek ölümleri olmuş. Birincisi olmuş. ‘Fişini çek’ diyor. Bırak ölürse ölsün’ diyor. Peki sen devlet olarak güvenliği ve can güvenliğini sağlamak durumunda değil misin? Velev ki kasıt var. Kasıt olan şeyin ikincisini, üçüncüsünü niye bekliyorsun. Beklerken sen de katil olmuyor musun? O savcıya şahsen sormak istiyorum.





Medya sorsun neden izlemişler? Benim elimde silah var. Birinciyi öldürdüm. Dur bakalım ikinciyi de öldürecek mi? Dur bakalım üçüncü ne olacak, arkasında çete var mı? Şimdi bu anlayış Türk sağlığını, Türk hukukunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devletinin anlayışını sağlıklı bir yere götürmez. Ama bu bizim genel anlamdaki problemimiz.”



