AKP'li eski belediye başkanı gölette ölü bulundu

CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Havadan dron ile gölette de botlarla yapılan çalışmalar sonucunda Civelek'in cansız bedenine ulaşıldı. JAK, UMKE ve AFAD ekiplerince Civelek'in cenazesi, göletten çıkartıldı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Civelek'in cenazesi, Azdavay Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Ayrıca ekipler, Civelek'e ait terk edilmiş halde bulunan araçta da incelemelerde bulundu.
Üç çocuk babası Civelek'in ölüm haberini alıp gelen yakınları sinir krizleri geçirirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
SON SEÇİMDE KAYBETMİŞTİ
Civelek'in 4 dönem belediye başkanlığı yaptığı ve son seçimde MHP'li rakibine kaybettiği öğrenildi. Son seçimde Civelek yüzde 27,98 oy almış, MHP'li
rakibi Cevat Taşkan ise yüzde 55,56 oy oranıyla başkanlık koltuğuna oturmuştu.