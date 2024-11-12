Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li eski belediye başkanı gölette ölü bulundu /12 Kasım 2024 13:44

AKP'li eski belediye başkanı gölette ölü bulundu

Kastamonu'nun Azdavay ilçesi eski Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek'in cansız bedeni gölette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SHABER3.COM

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 2004-2024 yılları arasında AKP'den 4 dönem belediye başkanlığı görevinde bulunan Osman Nuri Civelek'ten yakınları dün itibariyle haber alamadı. Yakınlarının ihbarı sonrasında Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri, gece saatlerinde arama çalışması başlattı. Yapılan aramalarda Osman Nuri Civelek'in aracı, Azdavay ilçesine bağlı Suğla Yaylasında gölet kenarında bulundu. Bunun üzerine ekipler, gölette arama çalışması başlattı. Gece boyunca Civelek'ten bir ize rastlayamayan ekipler, arama faaliyetlerini sabah saatlerinde de sürdürdü.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Havadan dron ile gölette de botlarla yapılan çalışmalar sonucunda Civelek'in cansız bedenine ulaşıldı. JAK, UMKE ve AFAD ekiplerince Civelek'in cenazesi, göletten çıkartıldı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Civelek'in cenazesi, Azdavay Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Ayrıca ekipler, Civelek'e ait terk edilmiş halde bulunan araçta da incelemelerde bulundu.

Üç çocuk babası Civelek'in ölüm haberini alıp gelen yakınları sinir krizleri geçirirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SON SEÇİMDE KAYBETMİŞTİ
Civelek'in 4 dönem belediye başkanlığı yaptığı ve son seçimde MHP'li rakibine kaybettiği öğrenildi. Son seçimde Civelek yüzde 27,98 oy almış, MHP'li 
rakibi Cevat Taşkan ise yüzde 55,56 oy oranıyla başkanlık koltuğuna oturmuştu.
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