Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li eski Milletvekili Hüseyin Kocabıyık gözaltına alındı /07 Ekim 2025 10:46

AKP'li eski Milletvekili Hüseyin Kocabıyık gözaltına alındı

Son dönemlerde AKP'yi eleştiren açıklamalarıyla dikkatleri çeken eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık gözaltına alındı.

Eski AKP milletvekili Hüseyin Kocabıyık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını açıkladı.

CUMHURBAŞKANINA HAKARETTEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
halktv.com.tr yazarı Gazeteci İsmail Saymaz, Hüseyin Kocabıyık'ın paylaşımının ardından gözaltına alınma kararını gerekçesini duyurdu.

Saymaz, Kocabıyık'ın "cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla başlatılan soruşturma" kapsamında gözaltına alındığını söyledi. Kocabıyık'ın evinde arama yapıldığını aktaran Saymaz, şunları söyledi:

"Eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık hakkında cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Kocabıyık hakkında gözaltı ve evinde arama kararı verildi. Polis ekipleri şu an Kocabıyık’ın evinde arama yapıyor."

