Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li eski vekilden kuruluş yıldönümünde zehir zemberek sözler /14 Ağustos 2024 12:55

AKP'li eski vekilden kuruluş yıldönümünde zehir zemberek sözler

Kuruluşunun 23'üncü yılını kutlayan AKP'de parti içinden 'çatlak' sesler gelmeye devam ediyor. AKP'li Şamil Tayyar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ve bugün. 23 yıl önce ‘hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ demiştik. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil" ifadelerini kullandı.

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AKP, kuruluşunun 23’üncü yıl dönümünü kutlarken, zaman zaman partisine eleştirilerde bulunan eski milletvekili Şamil Tayyar dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre AKP’li Tayyar, partisinin 23’üncü yılı dolayısıyla yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Topluma yasaktan, yoksulluktan, yolsuzluktan arındırılmış Yeni Türkiye vaat ettiklerini” hatırlatarak, “23 yıl önce ‘hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ demiştik. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil” ifadelerini kullandı.

'ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ DEĞİL'

Şamil Tayyar’ın partisine eleştiriler yönelttiği açıklaması şöyle:

“AK Parti 23 yıl önce bugün ‘erdemliler hareketi’ olarak kuruldu. İdeolojisini ‘muhafazakar, demokrat, özgürlükçü, yenilikçi’ olarak tanımladı. Topluma yasaktan, yoksulluktan, yolsuzluktan arındırılmış Yeni Türkiye vaat etti. Toplumla el ele yeni hayaller kurdu. Yüzde 34.5’le başlayan yolculuk, yüzde 50’ye kadar yükseldi. Tarihe iz bıraktı, nice devrimlere imza attı, gönüller inşa etti, rekorlar kırdı. Ve bugün. 23 yıl önce ‘hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ demiştik. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil.”
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