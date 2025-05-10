AKP'li Fuat Oktay'ın eski eşi CHP'ye katıldı

Ankara'da bir süredir partilere yeni katılımlar sık sık gündeme gelirken, son olarak dikkat çeken bir isim daha Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı. Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AKP Ankara Milletvekili olan Fuat Oktay'ın eski eşi Bedriye Şahinbaş, CHP'ye katılma kararı aldığını açıkladı.





Özgür Özel, yeni yol arkadaşına rozetini takarken "İsminizi duyup onore olduk. Bizim için değişim ve dönüşümün simgesisiniz" ifadelerini kullandı. Bedriye Şahinbaş da CHP liderine teşekkür ederek kendi duygularından bahsetti.





Ziraat mühendisi olan Bedriye Şahinbaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Ana muhalefet lideri, Şahinbaş'a parti rozetini taktı. Rozet takma töreni TBMM’deki makam odasında gerçekleşirken, törende CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar ile "Turpunan, şalgamınan devlet yönetilmez" sözleriyle tanınan çiftçi Abdullah Ceylan da bulundu.Kendi dedesinin de bir subay ve CHP'li olduğunu anlatan Şahinbaş, "Ben Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin kadınıyım, dedem de CHP’liydi, ben de artık dede ocağındayım. Hakkın, hukukun, adaletin olmadığı yerde umut olmaz" diye konuştu.