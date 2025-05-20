AKP'li Gökçek'ten Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Mansur Yavaş ve Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Bozan hakkında karton bardak alımı ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.





Halk TV'de yer alan habere göre eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu olan Osman Gökçek, Mansur Yavaş’ın güncel değeri 400 milyon lira olan ihalede 140 milyon karton bardak aldığını öne sürdü. Bunun ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kamuoyunda, “Bardak ihalesi” olarak bilinen 427 kalemlik alımla ilgili iddialar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihalenin incelenmesi için suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusuna Sayıştay ve iç denetim raporları da eklendi. AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek ile AKP İl Başkanı Hakan Han Özcan da “Bildiklerini savcılıkla paylaşmaları” istemiyle tanık olarak gösterildi.AKP'li Osman Gökçek, suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu. Gökçek'in başvurusunda 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'İhaleye fesat karıştırma', 'Edimin ifasına fesat karıştırma', 'Rüşvet', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Suçu bildirmeme' suçlamaları yer aldı.Gökçek, başvurunun ardından Ankara Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, "Yaptığı konuşmaları dinliyorum; 'Biz bunları muhtarlıklara dağıttık' diyorlar. Muhtarlıklara dağıttılarsa mutlaka bu 140 milyon adet bardağın, 600 ton çöp torbasının, 2 bin 500 tane daksilin mutlaka gelip teslim edildiği depoların görüntülerinin olması lazım. İrsaliyelerde bu araç plakalarının yazması lazım. Bunlar, bizim söylediğimiz gibi şu anda 100 TIR'ın üstünde bir malzeme ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi bunların 5 TIR olduğunu söyledi. İnşallah yarından itibaren de bunların 5 TIR'a sığmayacağını bizzat gidip depolarda, yani bardak üreten yerlerin önündeki TIR'ların önünde çekimler yaparak ispatlayacağım" ifadelerini kullandı.