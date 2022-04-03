Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li halef-selef başkanların sosyal medyada borç tartışması /03 Nisan 2022 14:01

AKP'li halef-selef başkanların sosyal medyada borç tartışması

Ankara’da AKP’li Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın borç paylaşımına AKP’li selefinden cevap geldi. Balcı, görevi devraldığında eksi 53 milyon TL olan bütçeyi artı 18 milyon TL’ye çıkardığını söyledi. Rakamlara itiraz eden eski Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ise Balcı’ya, “Borçsuz belediyeyi, 3 yılda ne kadar borca soktuğu da açıklansın.” diye seslendi.

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Ankara’da AKP’li Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın borç paylaşımına AKP’li selefinden tepki geldi.

Balcı, sosyal medya paylaşımında Altındağ’da görevi devraldığında eksi 53 milyon TL olan bütçeyi 2021 yılı itibarıyla artı 18 milyon TL’ye çıkardığını söyledi. Altındağ’da üç dönem başkan olan AKP’li Veysel Tiryaki’yse sayılara itiraz etti.

Tiryaki borcun kendisine ait olmadığını belirterek şunları söyledi: “Dört yıl büyükşehir belediyesi genel sekreterliği yapan, üç yıldır Altındağ belediye başkanlığı görevini yapan birinin, bütçede yer alan ‘artı ve eksi’nin ne anlama geldiğini bilmemesi kadar üzücü bir durum olamaz.

‘2017 yılına ait eksi 24 milyon TL ve 2018 yılına ait eksi 53 milyon TL borçlanma’ ifadeleri, borçlanma değildir. Altındağ Belediyesi’nin bankadaki kendi nakdinden karşılanarak yatırımlara harcanan paradır. Görev yaptığım 15 yıl boyunca Altındağ Belediyesi hiçbir kurum ve kuruluştan borç almamış, Belediye Meclisi’ne borçlanma yetkisi teklifi dahi götürülmemiştir.

2019 yılında görevi, borçsuz, kasasında nakit parayla devrettim. Bu söylediklerim yanlışsa, görevi teslim ettiğim tarihteki Altındağ Belediyesi’nin borçları (varsa) yayınlansın. Borçsuz belediyeyi, 3 yılda ne kadar borca soktuğu da açıklansın.”
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