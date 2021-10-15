AKP'li Hüsniye Erdoğan'dan beyin yakan zam savunması

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) mensubu birçok ismin vatandaşın belini büken hayat pahalılığı ve zamlarla ilgili küçümseyici yorumlarına bir yenisi daha eklendi. İki dönem AKP’den milletvekili olarak seçilen Hüsniye Erdoğan, zamları “Mini mini gelmiştir.” diyerek savundu.



Konya’da yayın yapan Kanal 42 TV’de “Sümen Altı” programına konuk olan 25’inci ve 26’ncı Dönem AKP Konya Milletvekili Dr. Hüsnüye Erdoğan, gazeteciler Mücahit Enes Turbil ve Emre Özgül’ün sorularını cevaplandırdı.



Erdoğan, ekonomiye dair değerlendirmelerde bulunurken, doğalgaz, elektrik ve akaryakıta “muhalefetin büyüttüğü ve sürekli dile getirdiği kadar bir zam gelmediğini” iddia etti.



“MUHALEFET ÇOK YÜKLENİYOR”



“Türkiye’de o kadar pahalı bir benzin yok. Muhalefet çok yükleniyor.” diyen Erdoğan, vatandaşın şikâyet emekte haklı olduğunu, ancak onların dertlerine yine AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın derman olacağını söyledi.





“RECEP TAYYİP ERDOĞAN ZAMLARI GÖĞSÜNDE YUMUŞATIYOR”



Doğalgaz fiyatlarından örnek veren Erdoğan, şöyle konuştu: “Geçen yıl doğalgazın birim fiyatı 1,99’du, şu anda 2,33. Doğalgaza zam gelmiştir, fakat mini mini gelmiştir. Avrupa’ya bakıyorsunuz, İngiltere’ye vesaire… Hollanda, İsveç’te 3 kat artmış fiyatı. Elektrik ile ilgili de fiyatlar en az Türkiye’de. Avrupa ülkelerinde fiyatlar iki katı.”



“Doğalgaz ve elektrik zammını muhalefetin şişirdiğini düşünüyorum.” diyen Erdoğan, “Zam yapılmıyor değil, yapılmak zorunda. Girdi neyse, bir miktar yansıması olacak. Kaleciye top gelince biraz yumuşatır ya göğsüyle, hükûmet şu an aynen öyle yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ben biliyorum, onun şefkatini, merhametini, milletimize olan sevgisini, bağlılığını, sevdasını… O, topu alıp, biraz göğsünde yumuşatıyor. Taşıyamayacak hâle gelince de yükü mecburen yansıtıyor.”



ANTİBİYOTİK FİYATIYLA ASGARİ ÜCRET KARŞILAŞTIRMASI



2001 yılındaki asgari ücretin 184 lira, bir kutu antibiyotik fiyatının ise 55 lira olduğunu öne süren Erdoğan, “Şimdi aynı antibiyotik 16-17 lira, asgari ücret de 2 bin 825 lira. Alım gücümüzde zayıflama var, fakat 2001 ile karşılaştırılamayacak kadar da asla değil.”



Erdoğan şunları kaydetti: “2001’de neler çektiğimizi biliyoruz. Ekonomist değilim. 2018’den sonra döviz ile ilgili manipülasyonu hepimiz gördük. Farklı güçler ekonomik yönden saldırmaya çalışıyorlar. Şimdi de yapılabilir. Bir kere yapan bir daha niye yapmasın?”