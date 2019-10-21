Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li iki eski bakandan yeni parti sinyali /21 Ekim 2019 19:27

AKP'li iki eski bakandan yeni parti sinyali

Ali Babacan önderliğindeki yeni oluşum partileşme çalışmalarını sürdürürken, Babacan'ı destekleyen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ise kendisine yakın eski bakanlarla temaslarını hızlandırdığı belirtildi.

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AKP’den istifa eden ve parti kurma hazırlıklarını sürdüren eski bakan Ali Babacan’ın kuracağı yeni partide yer almaları için 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de bazı isimlerle özel olarak temas sağladığı öne sürüldü.

AKP Hükümetlerinde bakanlık yapan Beşir Atalay, Sadullah Ergin ve Nihat Ergün’ün Ali Babacan’ın oluşumunda yer alacağı artık kesinleşirken, Abdullah Gül’ün de hem AKP’de aktif siyaset yaptığı dönemden hem de Cumhurbaşkanlığı döneminden kendisine yakınlığı bulunan bazı eski bakanlarla temas halinde olduğu öğrenildi.Babacan’a yakın bir kaynağın aktardığı bilgilere göre, AKP iktidarının ilk Milli Eğitim Bakanı olan Erkan Mumcu’ya teklif götürülmesine izin vermeyen Gül’ün, AKP iktidarında Milli Eğitim Bakanlığı yapan bir başka isim olan Nimet Baş ile (Çubukçu) temas halinde olduğu belirtildi.

Gül’ün temasta olduğu bir diğer ismin ise, Nimet Baş gibi AKP’nin kadın siyasetçilerden olan ve eski Devlet Bakanı Aliye İslam Kavafoğlu olduğu öğrenildi. 
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