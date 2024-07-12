AKP'li iki ismin bir akşam yemeğinin faturası, 17 emekli ailesinin 1 aylık maaşı kadar

DENİZ MAHSULLERİ YEDİLER

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ay sonunu getirebilmek yemesinden, içmesinden, giyiminden kesen milyonları fedakarlığa çağırırken, ‘tasarruf’ ülkede yaşayan bir kesime hiç uğramıyor. Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre; bu durumun son örneği Bodrum’daki Mandarin Oriental Otel’in içerisinde bulunan, deniz mahsulleriyle ünlü Ferdi Baba Restoran’da yaşandı.





Saray'ın İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve AKP Ankara İl Başkan Yardımcısı Serkan Korkutata, bu lüks restoranda akşam yemeği için buluştu. Gecenin bitiminde restoran iki kişilik yemek için 168 bin lira hesap çıkardı. Kıratlı ve Korkutata’nın ödediği hesap, hükumetten zam almak için çırpınan 17 emeklinin ya da 10 asgari ücretlinin maaşına denk.

Cumhurbaşkanlığı hükumet sisteminde ‘en yüksek devlet memuru’ konumunda bulunan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ile AKP Ankara İl Başkan Yardımcısı Serkan Korkutata, Bodrum’da lüks bir restoranda yedikleri akşam yemeğine 168 bin lira ödediler.