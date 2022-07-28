Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li il başkanını askeri törenle karşılayan komutan görevden alındı /28 Temmuz 2022 13:31

AKP'li il başkanını askeri törenle karşılayan komutan görevden alındı

Tunceli Valiliği, AKP İl Başkanı Sercan Özaydın'ın jandarma karakolunda 'tören kıtası' ile karşılandığı iddialarıyla ilgili inceleme başlattı. İnceleme sonrası komutan görevden alındı.

SHABER3.COM

AKP İl Başkanı Sercan Özaydın, Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız ile Gedikler Jandarma Karakolu'nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında karakoldaki askerler, Özaydın'ı tören kıtası ile karşıladı.

Halk TV'de yer alan habere göre, valiliğin inceleme başlattığını açıklaması sonrası komutan görevden alındı.

Tunceli Valiliği, sosyal medyaya da yansıyan görüntülere ilişkin "27 Temmuz 2022 günü basına ve sosyal medya platformlarına yansıyan Çemişgezek ilçemiz Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı ziyareti görüntüleri ile ilgili olarak; konunun tüm yönleriyle araştırılması için valiliğimizce gerekli işlemler başlatılmıştır" açıklaması yapmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'li il başkanını askeri törenle karşılayan komutan... Sonraki Haber >>

Savcı Sayan uzun namlulu silahlarla sokağa çıktı

Savcı Sayan uzun namlulu silahlarla sokağa çıktı

Torino'daki transfer kavgası İtalya'da gündem oldu

Torino'daki transfer kavgası İtalya'da gündem oldu

Davutoğlu’ndan Erdoğan’a videolu cevap

Davutoğlu’ndan Erdoğan’a videolu cevap

Jandarma: “Basın özgürlüğü şu anda yok"

Jandarma: “Basın özgürlüğü şu anda yok

Fenerbahçe taraftarından "Vladimir Putin" tezahüratı

Fenerbahçe taraftarından

Hande Fırat’ın ‘Biz yalaka değiliz’ sözüne Emin Pazarcı’dan itiraz

Hande Fırat’ın ‘Biz yalaka değiliz’ sözüne Emin Pazarcı’dan itiraz

Oslo’nun 600 kiloluk ‘yazlıkçı’sı şehirde kalıyor

Oslo’nun 600 kiloluk ‘yazlıkçı’sı şehirde kalıyor

Sunak ve Truss’ın canlı yayındaki tartışması sırasında sunucu bayıldı

Sunak ve Truss’ın canlı yayındaki tartışması sırasında sunucu bayıldı

CHP ABD Temsilciliği'nden SBK belgeseli

CHP ABD Temsilciliği'nden SBK belgeseli

Kemal Gülen'in annesi Mükafat Gülen ruhunun ufkuna yürüdü

Kemal Gülen'in annesi Mükafat Gülen ruhunun ufkuna yürüdü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:44:03