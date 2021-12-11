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AKP'li ile MHP'li arasında 'İnsicam' kavgası

TBMM'de bütçe görüşmeleri sürerken gerilim ve tartışmalar da devam etti. AKP Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu ve TBMM Başkanvekili MHP'li Milletvekili Celal Adan arasındaki ‘söz kesme’ tartışması yaşandı. BATUHAN SERİM Yayınlanma: 13:06 - 11 Aralık 2021 Güncellenme: 13:40 - 11 Aralık 2021

AKP'li ile MHP'li arasında 'İnsicam' kavgası

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 2022 yılı bütçe görüşmeleri Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının bütçeleri ile devam etti. Bütçe görüşmeleri devam ederken TBMM’de gerilime de ara verilmedi.

AKP Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Emin Akbaşoğlu ve TBMM Başkanvekili MHP’li Milletvekili Celal Adan arasında ‘söz kesme' tartışması yaşandı.

“BİR İKAZA GEREK YOK SAYIN BAŞKAN”

TBMM Başkanvekili Celal Adan’ın, AKP'li Akbaşoğlu’na yönelik, “Bakanlarımız çok güzel ifade ettiler kendilerini” sözleri üzerine; Akbaşoğlu, “Bütün gruplara eşit muamele yapmıyor musunuz? Bir ikaza gerek yok sayın başkan. 7 dakika konuşuldu. Ben daha 3 dakika konuştum. Yarısında benim insicamımı niye bozuyorsunuz?” diyerek tepki gösterdi.

“NİYE BÖYLE BİR İZAHTA BULUNMA ZARURETİ HİSSEDİYORSUNUZ?”

Adan’ın “Siz buraya gelin” yanıtını vermesi üzerine tepkisini sürdüren Akbaşoğlu, “Ben de grubumuz adına ilk defa söz alıyorum. Siz niye böyle bir izahta bulunma zarureti hissediyorsunuz, anlamıyorum.” ifadelerini kullandı.

“İFADE EDERKEN SAKİN OL, HEYECANLANMA”

AKP’li Akbaşoğlu’nun sesini yükseltmesi ve bağırmayı sürdürmesi gerginliği artırdı. Adan, “Bağırmadan. Sakin olun. İfade ederken sakin ol. Heyecanlanma.” diyerek karşılık verdi. Akbaşoğlu ise, “Sakinim, sakinim.” yanıtını verdi. Adan, “Bakanların kendilerini ifade ettiklerini söylememe sen neden alınganlık gösteriyorsun?” diye sordu. Akbaşoğlu,” Sayın başkan…” diye söze tekrar başladığı sırada Adan, “Buyurun bana cevap verme…” diye konuştu.

MİKROFONUN SESİ KAPATILDI

Akbaşoğlu, “Bakanlar kendi görevlerini yaptılar, ben de grup başkanvekili olarak AKP Grubu adına konuşuyorum” diyerek tartışmayı sürdürürken Adan’ın “Vakit kaybediyorsun” demesiyle AKP’li ismin mikrofonunun sesinin kapatıldığı anlaşıldı. Bu esnada TBMM sıralarından itirazların geldiği duyuldu.
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