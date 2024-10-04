Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li iş insanı öğrencilere domuz eti yedirmiş! /04 Ekim 2024 10:24

AKP'li iş insanı öğrencilere domuz eti yedirmiş!

AKP Düzce il başkanlığı yönetimdeki iş adamı Murat Saydam’ın yemek firmasının öğrencilere domuz eti yedirdiği ortaya çıktı.

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Düzce’de öğrenci yurtlarına ve kamuya toplu yemek hizmeti sunan Saydamlar Organizasyon Turizm isimli şirketin piyasaya sürdüğü köftede domuz eti bulundu. Şirket sahibi Murat Saydam‘ın ise AKP Düzce İl Başkanlığı yönetiminde olduğu öğrenildi.

Düzce’de, toplu yemek hizmeti sunan Saydamlar Organizasyon Turizm isimli şirketin hazırladığı köftede domuz eti tespit edildi. Şirketin, KYK yurtlarında da yemek verdiği ortaya çıktı

Firma sahibi Murat Saydam’ın ise AKP Düzce İl Başkanlığı’nda uzun yıllar görev yaptığı ve yönetim kurulunda yer aldığı ortaya çıktı.

Sözcü’den Berfin Açıkbaş‘ın haberine göre, tepkilerin artmasıyla birlikte, firmanın KYK ile olan ilişkisi ve denetim süreçleri sorgulanmaya başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı taklit ve tağşiş ürünler listesinde, öğrencilere yemek sunan bir firmanın adının geçmesi büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada firma ve KYK yurtlarındaki yemeklerle ilgili çok sayıda şikayet gündeme gelirken, AKP’li Murat Saydam’ın sahibi olduğu Saydamlar şirketine yönelik tepkiler artmaya devam ediyor.
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