AKP'li iş insanı öğrencilere domuz eti yedirmiş!

Düzce’de öğrenci yurtlarına ve kamuya toplu yemek hizmeti sunan Saydamlar Organizasyon Turizm isimli şirketin piyasaya sürdüğü köftede domuz eti bulundu. Şirket sahibi Murat Saydam‘ın ise AKP Düzce İl Başkanlığı yönetiminde olduğu öğrenildi.







Düzce’de, toplu yemek hizmeti sunan Saydamlar Organizasyon Turizm isimli şirketin hazırladığı köftede domuz eti tespit edildi. Şirketin, KYK yurtlarında da yemek verdiği ortaya çıktı





Firma sahibi Murat Saydam’ın ise AKP Düzce İl Başkanlığı’nda uzun yıllar görev yaptığı ve yönetim kurulunda yer aldığı ortaya çıktı.





Sözcü’den Berfin Açıkbaş‘ın haberine göre, tepkilerin artmasıyla birlikte, firmanın KYK ile olan ilişkisi ve denetim süreçleri sorgulanmaya başlandı.





Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı taklit ve tağşiş ürünler listesinde, öğrencilere yemek sunan bir firmanın adının geçmesi büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada firma ve KYK yurtlarındaki yemeklerle ilgili çok sayıda şikayet gündeme gelirken, AKP’li Murat Saydam’ın sahibi olduğu Saydamlar şirketine yönelik tepkiler artmaya devam ediyor.