AKP'li isim açıkladı: İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket

31 Mart seçimleri sonrası 'birinci parti' koltuğunu yıllar sonra CHP'ye kaptıran AKP'de bir süredir 'değişim' sürecinin ilerletildiği söyleniyordu. Bununla birlikte muhalefet kanadı da 'erken seçim' baskısını sürdürüyordu. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'den sıcak siyasi gündemlere ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler geldi.





Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'ya konuşan Güler, erken seçim ihtimali görmediğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız da görmüyor. Biz işimize odaklıyız. Orta vadeli planımıza uygun, güncel öncelikli meselemiz var. Bu da ekonomi. Hayat pahalılığı, enflasyon, bütçe dengesi, döviz dengesi ve cari açık dengesi. Bizim odaklandığımız nokta belli. Vatandaşımızın güncel beklentisine uygun bir çalışma yürütüyoruz. Seçimlerin de tarihi belli, 2028. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu ifade etti. Ama birilerinin acelesi var. Aceleleri var çünkü aldıkları kredi bitmek üzere. Vatandaş bir sürü vaatte bulundun, 6 ay geçti, ne oldu diyor? 25 yıldır İzmir Körfezi'ni bir foseptik çukuruna çevirmişsin. Temizleyeceğim, 1 yıl sonra denize girilecek demişsin. Buyurun, görelim" ifadelerini kullandı.





"Muhalefet gelen anketlerde birinci parti konumunun sürdüğünü ifade ediyor. 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde de bunu söylüyorlardı. Yüzde altmışla falan geliyorlardı" diyen Güler, ellerindeki anketin sonuçlarını şu ifadelerle paylaştı:"Birkaç ankette şu anda birinci parti olduğumuzu görüyorum. Son Ağustos-Eylül anketlerinde artık AK Parti'nin yeniden o güveni kazandığı, kendisinden uzaklaşmış olan seçmenin tekrar AK Parti'ye döndüğünü görüyoruz. Bunu biz sahada da görüyoruz. Vatandaş bir şekilde bir ceza verdi, bizi uyardı, muhalefete yüklendi. Peki muhalefetten bir şey gördü mü, buldu mu? Nergis Hanım şu an muhalefetin gündeminde ne var?"