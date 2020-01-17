Samanyolu Haber /Ekonomi / AKP'li isim de itiraf etti! /17 Ocak 2020 13:46

AKP'li isim de itiraf etti!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Aydın Milletvekili Rıza Posacı hükümetin tarım politikasına veryansın etti. Posacı, “Tarım Bakanlığı’nda ithalat lobisi var, bu lobinin önüne bir türlü geçemiyoruz.” dedi.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Konya Milletvekili Orhan Erdem’den sonra AKP Aydın Milletvekili Rıza Posacı da hükümetin tarım politikasına veryansın etti. 

Posacı, “Tarım Bakanlığı’nda ithalat lobisi var, bu lobinin önüne bir türlü geçemiyoruz.” dedi.

AKP Konya Milletvekili Orhan Erdem önceki günlerde, “Çiftçimiz 5 yıldır geri gidiyor.” diyerek Tarım Bakanlığı'nı eleştirmişti. 

AKP MİLLETVEKİLİ POSACI: ÇİFTÇİ PERİŞAN 

Bu defa Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi AKP Aydın Milletvekili Rıza Posacı tarım politikalarına tepki gösterdi. 

Çiftçi TV’de "Tarımda Bir Umut" programında Galip Umut Özdil’in konuğu olan Posacı kendisinin bir çiftçi olduğunu belirterek, tarım ve hayvancılıkta yapılan ithalatın çiftçiyi perişan ettiğini kaydetti.

AKP Aydın Milletvekili Rıza Posacı ithalatın çiftçiyi bitirme noktasına getirdiğini söyledi.

“Bırakın besilik, kasaplık, et ithalatını ithal sinek bile benim midemi bulandırıyor.” diye konuşan Posacı, 
“Tarım Bakanı geldiği günden beri bunu söylüyorum. İthalat bu işin çözümü değil. Üretime destek olmak zorundayız. 10 senede bir kriz yaşanıyor, ahırlar boşalıyor. Kaynaklar boşa gidiyor.” dedi.

"TARIM KREDİ TEFECİ İLE YARIŞIYOR"

Posacı, bir çiftçi olarak Tarım Kredi Kooperatifleri’nden (TKK) alışverişi durdurduğunu söyledi. TKK'nin maliyetlerde özel bankalarla yarışır hâle geldiğinin altını çizen Posacı, "Tabiri caizse tefeci ile yarışıyorlar." ifadelerini kullandı.
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