Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li isim Erdoğan'ı desteklemek isterken ters köşe oldu /01 Ekim 2021 10:07

AKP'li isim Erdoğan'ı desteklemek isterken ters köşe oldu

Haber Global ekranlarında yayınlanan, Erhan Ertürk’ün sunduğu “Müzakere” programında dikkat çeken anlar yaşandı.

AKP'li isim Erdoğan'ı desteklemek isterken ters köşe oldu

Haber Global ekranlarında yayınlanan, Erhan Ertürk’ün sunduğu “Müzakere” programında dikkat çeken anlar yaşandı.

AKP’li Eski Milletvekili Resul Tosun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kürt sorunu yoktur” söylemini desteklemek isterken, “Türkiye'de artık Kürt sorunu kalmamıştır, terör sorunu da yoktur” diye sayınca CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’ya malzeme verdi.


 
AKP'li Tosun, “Şimdi peki Kemal Bey ne yapıyor ben Yıldırım Beye pas vermiş olayım” dedi. CHP’li Yıldırım Kaya da cevabında, “O zaman AKP'nin ‘HDP terör örgütünü destekliyor’ söylemi de yok hükmündedir. Çünkü terör sorunu kalmamıştır sizin dediğinize göre” deyince Resul Tosun sessizliğini korumak zorunda kaldı.
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AKP'li isim Erdoğan'ı desteklemek isterken ters köşe oldu

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