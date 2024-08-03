AKP'li isim Haniye ile kıyasladı: Katliam yasasını nasıl savunacağını şaşırdı

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve eski Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sokak hayvanlarını öldürmeyi öngören ve Meclis'ten geçirilen katliam yasasını bir kez daha savundu.



Kirişci, çeşitli ziyaretler için geldiği memleketi Kahramanmaraş'ta, Büyükşehir Belediyesi Şairler Tepesi Sosyal Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikast sonucu öldürülmesinden de bahsetti.



İki konuyu birbirine bağlayan Kirişçi, katliam yasasına karşı çıkanlara yönelik şunları söyledi:



"16 bini çocuk olmak üzere 40 bin kişinin katili olan Netanyahu'ya 'katil Netanyahu' diyemeyenlerin, İsmail Haniye'yi kaybettik, bunu kınamayanların kalkıp da köpek sevgisinden, hayvan sevgisinden söz etme hakları yoktur."