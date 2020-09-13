AKP'li isim itiraf etti

Mısır’da askerî darbeyle Mursi’yi deviren Sisi’nin iktidara gelmesinin ardından Ankara ile Kahire arasında kopan ve gerilen ilişkilerde yedi yıl sonra kritik bir adım atıldı.







AKP Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, var olan siyasi anlaşmazlıklara rağmen gördüğü ve duyduğu kadarıyla Mısır ile Türkiye arasında bir yakınlaşma ve temas olduğunu söyledi.





Katar merkezli Araby21’e konuşan Yasin Aktay, “Ankara ile Kahire arasında temas olup olmadığına” ilişkin sorulan soruya "Kesin bilgim yok. Ancak, duyduğum ve gördüğüm kadarıyla taraflar arasında bir yakınlaşma ve temas var” yanıtını verdi.





Aktay, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sisi arasındaki siyasi anlaşmazlıkları göz önüne almaksızın fiili olarak temas olması gerekiyor. İki hükümet ve iki halk yakınlaşmalıdır” dedi.





Libya'da barışın tesis edilmesi için ülkenin birliği ve istikrarının korunması gerektiğini belirten Aktay, bu vizyona karşı herhangi bir itiraz imkanı olmadığını ve üzerinde uzlaşı olması gerektiğini söyledi.





Aktay, "Bu konuda anlaşırsak, Mısırlıların tüm çıkarları da korunmuş olacaktır” dedi.





Mısır ordusunun Türkiye'ye karşı savaşmayacağı yönünde bilgisi olduğunu iddia eden Aktay, şunları söyledi:





"Mısır ordusunun Türkiye'ye karşı savaşa girişmesi imkânsızdır. Bu ayrıca akılcı da değildir, hiçbir nedeni ve gerekçesi de yoktur. Mısır ordusu büyük bir ordudur. Kardeş ülkenin ordusu olmasından dolayı ayrıca saygı duyuyoruz. Ancak, Mısır ordusunu Türk ordusuna karşı savaşmaya ve saldırıya kışkırtanlar var. BAE ve belki Fransa'nın, Mısır ordusunun Türkiye'ye karşı savaşmasını istediğini biliyoruz. Ancak bu imkansız bir durum ve kesinlikle olmayacaktır. Mısır ordusundan Türkiye'ye karşı bir saldırı olmasını ümit etmeyiz böyle bir şeyi beklemeyiz de.”





Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin "bölgedeki hedefleri olduğu iddiasıyla Türkiye'ye karşı ortak bir Arap siyaseti güdülmesi" çağrısına ilişkin ise Aktay, şöyle konuştu:





"Türkiye'nin bölgedeki duruşuna ilişkin sözler dile geldiğinde şaşırıyoruz. Türkiye Libya'ya zorla mı işgal olarak mı geldi? Elbette hayır. Çünkü uluslararası tanınırlığı olan Libya hükümetinin onayı ve daveti üzerine geldi. Çünkü Türkiye tüm ülkelerin haklarına saygı duyuyor.”