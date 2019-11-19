Samanyolu Haber /Politika / AKP'li iki isim kumarhanede! /19 Kasım 2019 12:12

AKP'li iki isim kumarhanede!

Sosyal medya Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) üst düzey isimlerinden birinin eski yardımcısı ile kumarhanede çekilen görüntüleri ile çalkalanıyor.

AKP'li iki isim kumarhanede!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Teşkilat Başkan Yardımcısı ve eski AKP Muğla milletvekili Nihat Öztürk’ün kumarhanede çekilmiş görüntüsü ortaya çıktı. 

Cep telefonu ile çekilen görüntüler sosyal medyada yayınlanırken, Öztürk, " Kahve içmek için oraya oturdum. Orada oyun oynamıyor ekrana bakıyorum." dedi.

BATUM'DA BİR KUMARHANEYE GİTTİ

Görüntülerde AKP Muğla İl Teşkilat Başkanlığı görevini ifa eden Nihat Öztürk’ün kumarhanede kumar makinesi ile oyun oynadığı görülüyor. İddiaya göre Öztürk parti teşkilatının Karadeniz gezisi esnasında Gürcistan’a geçerek, başşehir Batum'da bir kumarhaneye gitti.

Videonun 28’inci saniyesinde AKP’li Nihat Öztürk’ün yanına gelen kişinin de AKP’li Ozan Balcı olduğu ileri sürüldü. 

Nihat Öztürk’ün AKP Muğla il Başkanlığı döneminde Ozan Balcı da Öztürk’ün yardımcılığını yapıyordu.

AKP Teşkilat Başkan Yardımcısı Nihat Öztürk (sağdan 4'üncü) Muğla'da il başkanlığı görevini ifa etmişti.

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AKP'li iki isim kumarhanede!

AKP'li iki isim kumarhanede!

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