AKP'li iki isim kumarhanede!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Teşkilat Başkan Yardımcısı ve eski AKP Muğla milletvekili Nihat Öztürk’ün kumarhanede çekilmiş görüntüsü ortaya çıktı.





Cep telefonu ile çekilen görüntüler sosyal medyada yayınlanırken, Öztürk, " Kahve içmek için oraya oturdum. Orada oyun oynamıyor ekrana bakıyorum." dedi.





BATUM'DA BİR KUMARHANEYE GİTTİ





Görüntülerde AKP Muğla İl Teşkilat Başkanlığı görevini ifa eden Nihat Öztürk’ün kumarhanede kumar makinesi ile oyun oynadığı görülüyor. İddiaya göre Öztürk parti teşkilatının Karadeniz gezisi esnasında Gürcistan’a geçerek, başşehir Batum'da bir kumarhaneye gitti.





Videonun 28’inci saniyesinde AKP’li Nihat Öztürk’ün yanına gelen kişinin de AKP’li Ozan Balcı olduğu ileri sürüldü.





Nihat Öztürk’ün AKP Muğla il Başkanlığı döneminde Ozan Balcı da Öztürk’ün yardımcılığını yapıyordu.





AKP Teşkilat Başkan Yardımcısı Nihat Öztürk (sağdan 4'üncü) Muğla'da il başkanlığı görevini ifa etmişti.



