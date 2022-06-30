AKP'li milletvekili, maaşının yetmediğini ifade etti

Ekonomik darboğaz nedeniyle vatandaşlar neredeyse her gün yeni bir zam haberiyle karşılaşırken temel ihtiyaçları karşılamak dahi zor bir duruma geldi.





Bu tablo ortadayken AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ milletvekili maaşının yetmediğini ve danışmanlarına borçlandığını ifade etti.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Yurttaşlar derin ekonomik krizin gölgesinde geçim mücadelesi verirken, "Ayda 2 kilo et yiyorsak, yarım kilo yeriz" şeklinde 'öneri' sunan AKP'li vekil Zülfü Demirbağ, milletvekilliği maaşından dert yandı.



Tv42’de yayınlanan Sümen Altı programının bu haftaki konuğu “Ayda 2 kilo et yiyorsak, yarım kilo yeriz. Domatesi iki kilo yerine iki tane alırız” diyen ve eleştirilerin odağı haline gelen AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ oldu. Demirbağ, Gazeteciler Mücahit Enes Turbil ve Emre Özgül’ün sorularını yanıtladı.



Demirbağ, büyük dağın büyük dumanının olacağını, paranın su gibi aktığını, vekil maaşlarının başka bir gelir olmazsa yetersiz olacağını söyledi.

Yurttaşlar derin ekonomik krizin gölgesinde geçim mücadelesi verirken, "Ayda 2 kilo et yiyorsak, yarım kilo yeriz" şeklinde 'öneri' sunan AKP'li vekil Zülfü Demirbağ, milletvekilliği maaşından dert yandı.Tv42’de yayınlanan Sümen Altı programının bu haftaki konuğu “Ayda 2 kilo et yiyorsak, yarım kilo yeriz. Domatesi iki kilo yerine iki tane alırız” diyen ve eleştirilerin odağı haline gelen AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ oldu. Demirbağ, Gazeteciler Mücahit Enes Turbil ve Emre Özgül’ün sorularını yanıtladı.Demirbağ, büyük dağın büyük dumanının olacağını, paranın su gibi aktığını, vekil maaşlarının başka bir gelir olmazsa yetersiz olacağını söyledi.



