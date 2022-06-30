Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li milletvekili, maaşının yetmediğini ifade etti /30 Haziran 2022 22:09

AKP'li milletvekili, maaşının yetmediğini ifade etti

Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanırken, AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ milletvekili maaşının yetmediğini ve danışmanlarına borçlandığını ifade etti.

SHABER3.COM

Ekonomik darboğaz nedeniyle vatandaşlar neredeyse her gün yeni bir zam haberiyle karşılaşırken temel ihtiyaçları karşılamak dahi zor bir duruma geldi.

Bu tablo ortadayken AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ milletvekili maaşının yetmediğini ve danışmanlarına borçlandığını ifade etti.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Yurttaşlar derin ekonomik krizin gölgesinde geçim mücadelesi verirken, "Ayda 2 kilo et yiyorsak, yarım kilo yeriz" şeklinde 'öneri' sunan AKP'li vekil Zülfü Demirbağ, milletvekilliği maaşından dert yandı.

Tv42’de yayınlanan Sümen Altı programının bu haftaki konuğu “Ayda 2 kilo et yiyorsak, yarım kilo yeriz. Domatesi iki kilo yerine iki tane alırız” diyen ve eleştirilerin odağı haline gelen AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ oldu. Demirbağ, Gazeteciler Mücahit Enes Turbil ve Emre Özgül’ün sorularını yanıtladı.

Demirbağ, büyük dağın büyük dumanının olacağını, paranın su gibi aktığını, vekil maaşlarının başka bir gelir olmazsa yetersiz olacağını söyledi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'li milletvekili, maaşının yetmediğini ifade etti Sonraki Haber >>

Melih Gökçek'ten tarihi JELİBON gafı

Melih Gökçek'ten tarihi JELİBON gafı

Öldüresiye dövülen doktor, diplomasını yırtıp mesleğini braktı

Öldüresiye dövülen doktor, diplomasını yırtıp mesleğini braktı

İşte Peker'in, AKP’li Külünk’le olduğu iddia edilen telefon görüşmesi

İşte Peker'in, AKP’li Külünk’le olduğu iddia edilen telefon görüşmesi

Sokak röportajında Erdoğan rejimini eleştirince hayatı karardı, 35 dava açıldı

Sokak röportajında Erdoğan rejimini eleştirince hayatı karardı, 35 dava açıldı

Karl Marx oldu Kars Mark

Karl Marx oldu Kars Mark

TRT muhabiri canlı yayında rögara düştü

TRT muhabiri canlı yayında rögara düştü

Ürdün'de zehirli gaz dolu tanker patladı

Ürdün'de zehirli gaz dolu tanker patladı

Bakın Prens Selman için Saray'da okutulan şarkının anlamı neymiş

Bakın Prens Selman için Saray'da okutulan şarkının anlamı neymiş

'Mavi Otobüs' geliyor: 15 Temmuz’un en yakın tanıkları konuşacak

'Mavi Otobüs' geliyor: 15 Temmuz’un en yakın tanıkları konuşacak

Boğa güreşi gösterisinde stadyum çöktü

Boğa güreşi gösterisinde stadyum çöktü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:43:14