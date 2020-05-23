Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li isim trafik kazasında hayatını kaybetti /23 Mayıs 2020 10:33

AKP'li isim trafik kazasında hayatını kaybetti

AKP Ağrı Belediyesi Meclis üyesi Musa Kazım Şahin, kullandığı aracın devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

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Musa Kazım Şahin yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, dün gece saat 23.00 sularında Doğubayazıt ilçesinden Ağrı'ya giderken Suluçem Kavşağı mevkiinde şarampole devrildi.

Kazada ağır yaralan sürücü Musa Kağızman ve araçta bulunan oğlu Toprak Şahin, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağrı Belediyesi Meclis üyesi AKP’li Musa Kazım Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralı Toprak Şahin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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