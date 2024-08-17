AKP'li isimden Alpay Özalan'a şiddet övgüsü: Gereğini yaptı kral

AKP İnsan Hakları Başkan Yardımcısı ve MKYK üyesi Ceren Tuncer, TBMM'deki Can Atalay oturumunda TİP Milletvekili Ahmet Şık'a AKP'li Alpay Özalan tarafından yapılan saldırıya destek vererek, "Gereğini yaptı kral" ifadelerini kullandı.



TBMM Genel Kurulu'nun dünkü olağanüstü toplantısında, TİP Milletvekili Ahmet Şık’ın kürsüde "Sizde zerre utanma yok. Hakikat her zaman acıtır" sözleri üzerine başlayan gerilim, AK Parti sıralarını işaret ederek, "Bu ülkenin en büyük terör örgütü buradaki sıralarda oturanlardır" sözleri üzerine Özalan, Şık’a saldırdı.



AKP İnsan Hakları Başkan Yardımcısı ve MKYK üyesi Ceren Tuncer, Özalan'ın 2018'de Meclis'te yaptığı, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en ufak bir hakarette bulunanın cezasını keseceğim" ifadelerinin yer aldığı videoyu X hesabında alıntılayarak, "Gereğeğini yaptı kral" ifadelerini kullandı.



Ahmet Şık'a saldırı anının paylaşıldığı bir başka görüntüye ise Tuncer, "Anlayana anladığı dilden" paylaşımında bulundu.