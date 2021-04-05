AKP'li isimden amiral bildirisine 'putlu' eleştiri

Kökçe, Star gazetesinde kaleme aldığı ''Emekli amiraller'' cidden rahatsız!" başlıklı yazısında, imzacı emekli amiraller için "Genç subaylar rahatsız" gibi bir etki yapmayı hayal ettiler muhtemelen ama "emekli amiraller demans hastası" dedirttiler kendilerine" şeklinde ifadeler kulandı.







Yazısının devamında, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın bildiri sonrası emekli amirallerin AKP'nin hedefi olmasına ilişkin "Bu açıklamadan darbe çıkartmak sivil darbecilere mahsusu özellik" dediğini hatırlatan Kökçe, "Abarttığımız falan yok; 104 emekli amiralin neyini abartalım. Kapladıkları hacmi, öz kütlelerini, ağırlıklarını millet biliyor. Fakat darbe ile iktidar devirmenin bu ülkede bir kesimin hayallerini süslediğini de. Buna rağmen ciddiye alınmadılar. Hatta daha ziyade dalga konusu oldular." dedi.





Kökçe daha sonra da şu ifadeleri kullandı:





"Ama bu milletin milli iradeye karşı oluşan en ufak bir hadsizliğe karşı vereceği cevap aynıdır. Aklınızdan bile geçirmeyin, dememiz bundan.





Yoksa millet, Karabağ'da, Libya'da, Suriye'de ve PKK'ya karşı yürütülen sınır ötesi operasyonlarda her daim ordusunun yanındadır.





Gazaya tekbirle giden bir milletin askerini puta tapar hale getiremezsiniz. Getirmeye kalktığınızda başa gelen görüldü."



