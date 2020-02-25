Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li isimden büyük gaf /25 Şubat 2020 19:30

AKP'li isimden büyük gaf

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı destekleyen ve 2016'da dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun görevinden ayrılmasında etkili olan AKP içerisindeki Pelikan adıyla bilinen yapının MHP ile ittifaktan rahatsızlık duyduğu noktalar olduğu öğrenildi.

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AKP içinde ayrı bir grup oluşturan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a verdiği destekle bilinen Pelikan adlı yapının Cumhur İttifakı'na yönelik eleştirilerde bulunduğu öğrenildi.Partili bir isim, Pelikancıların bir süredir MHP ile ittifakın oluşturduğu dezavantajlara yönelik söylemleri AKP kulislerine yaydığını belirtti. 

Partili kaynak, "MHP ile iş birliğinin AK Parti açısından geniş kitlelere ulaşma yerine etki alanını daraltan bir noktaya geldiği görüşü Pelikancılar tarafından işleniyor. MHP ile ittifakın AK Parti'yi hapsettiği dar alandan kurtaracak bir ölçüye taşınmasını istiyorlar" ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ-MHP BİRLİKTELİĞİNİ PELİKAN BİTİRECEK"

AKP'li isim, "Pelikan grubunun MHP ile ilgili aslında çok radikal düşünceleri var. Ancak şu anda yeni parti ayrılıkları ve ittifakta MHP'nin yerini alabilecek partiler konusunda yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle bu konuda etkili bir hamlede bulunmuyorlar, sadece zemin hazırlıyorlar" dedi.

Söz konusu grubun Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlık görevinden ayrılmasındaki etkisini hatırlatan partili kaynak, "Tıpkı Davutoğlu'nun başbakanlığı gibi AK Parti-MHP birlikteliğini de Pelikan bitirecek" şeklinde konuştu.     
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