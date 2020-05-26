Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li isimden CHP'li üyeye silahlı saldırı /26 Mayıs 2020 00:08

AKP'li isimden CHP'li üyeye silahlı saldırı

Çorum’un Kargı ilçesinden AKP'li meclis üyesinin CHP'li meclis üyasine silahlı saldırıda bulunduğu belirtildi. AKP'li üyenin aracında olayda kullanıldığı tahmin edilen silahın bulunduğu da ileri sürülen iddialar arasında...

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Çorum’un Kargı ilçesi AKP'li Belediye Meclis Üyesi İbrahim Eken, CHP'li üye Sonay Ergül'ün aracını kurşunladı. "Canımı zor kurtardım" diye Ergül, “Olayda kullanıldığı tahmin edilen bir tabanca İbrahim Eken’in aracında bulundu" dedi.

Çorum’un Kargı ilçesi AKP Belediye Meclis Üyesi İbrahim Eken, CHP Belediye Meclis Üyesi Sonay Ergül’ün aracını kurşunladı.
 
Duvar'dan Elvan Yılmaz'ın haberine göre; Sonay Ergül 24 Mayıs gecesi yayladaki evinden özel aracıyla Kargı’ya giderken önünü kesen AKP Belediye Meclis Üyesi İbrahim Eken ve AKP Belediye Meclis Üyesi Abdulaziz Akgül’ün oğlu İbrahim Akgül tarafından aracına ateş açıldı.
 
Olay yerinden kaçmasına rağmen şahısların kestirme yoldan tekrar önüne geçtiklerini ve bu defa İbrahim Eken, İbrahim Akgül ve sonradan gelen kişiler tarafından aracının taş yağmuruna tutulduğunu söyleyen Sonay Ergül “Kaçarak canımı zor kurtardım” dedi.
Sonay Ergül, daha sonra jandarmaya haber verdiğini ifade ederek, "Jandarmanın incelemesi sonucunda olayda kullanıldığı tahmin edilen bir adet tabanca İbrahim Eken’in aracında, olayın meydana geldiği bölgede ise yüz adet tabanca ve tüfek boş kovanı bulundu. Şikâyetçi olduğum kişiler ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar” dedi.

Ergül’e söz konusu olayın belediye meclisinde geçen bir tartışmanın ardından yaşandığını ileri sürdü.
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