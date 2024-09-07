Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li isimden Engin Polat'ın tahliyesine sert tepki /07 Eylül 2024 08:52

AKP'li isimden Engin Polat'ın tahliyesine sert tepki

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, kara para aklama suçlamasıyla 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Engin Polat ve diğer tüm sanıklar, görülen duruşmada tahliye edildi. Karara, AKP eski milletvekili Şamil Tayyar sert tepki gösterdi.

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Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, toplam 28 sanığın yargılandığı dava kapsamında Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Engin Polat tahliye edildi...

Engin Polat'ın tahliyesine ardından eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar'dan tepki geldi.

AKP'li Tayyar, Engin Polat’ın tahliye kararının toplum vicdanını yaraladığını vurguladı.

Tayyar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

-Dilan Polat’tan sonra Engin Polat’ın tahliyesi, toplum vicdanını rahatsız etmiştir.

-Zaten yargıya güven azdı, şimdi bir kez daha sarsıldı.

-40 yıldan fazla hapis cezası gerektiren kara para aklama iddiası ile 9 ay sonra gelen tahliye kararı arasındaki paradoksu, karar vericilerin kamuoyuna mutlaka izah etmesi gerekir.

-Her şey yalansa Polat çiftinden çıkın özür dileyin.

-Değilse karar sürecindeki mübaşirden savcı ve hakime kadar hepsinin, hatta yedi sülalesinin mal varlığını, para trafiğini araştırın, yolsuzluk varsa burunlarından fitil fitil getirin. Getirin ki ibret olsun aleme.
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