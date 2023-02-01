Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li isimden Gökçek'e sert sözler: 'Yaşı hayli ilerledi, Allah'a havale ediyorum! /01 Şubat 2023 10:55

AKP'li isimden Gökçek'e sert sözler: 'Yaşı hayli ilerledi, Allah'a havale ediyorum!

Melih Gökçek'in Ankapark'la ilgili iddialarıyla ilgili konuşan eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Tuna, "Melih Gökçek bazı şeyleri hatırlamıyor veya yanlış hatırlıyor, yaşı hayli ilerledi. Ben Melih Gökçek'i Allah'a havale ediyorum" dedi.

SHABER3.COM

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tuna, Redaktör Haber Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Gökdemir, Kanal5 Ankara Temsilcisi Aydın Tufan ve Medya Ankara Genel Yayın Yönetmeni Bayram Polat'ın yaptığı Ankara Meydanı programına telefonla bağlandı. Tuna, Ankapark konusuna ilişkin soruları cevapladı.

"Siyaseti bıraktı" iddialarıyla ilgili konuşan Tuna "Siyasetin bir kapısı vardır. Çıkış yoktur. Önümüzde seçimler var. Cumhurbaşkanımıza destek olmak için sahada olacağız. Mart ayında Ankara Üniversitesindeki kamu görevimden istifa edeceğim" dedi. Tuna, "Milletvekili adaylığı için mi istifa edeceksiniz?" sorusuna ise "AK partiye destek vermek için istifa edeceğim. AK Parti'nin görev vermesi halinde her türlü göreve hazırım" diye cevap verdi.

"BAZI ŞEYLERİ HATIRLAMIYOR"
Ankapark'la ilgili bir soruya da yanıt veren "Bu konuda çok konuşmak istemiyorum, Melih Gökçek bazı şeyleri hatırlamıyor veya yanlış hatırlıyor yaşı hayli ilerledi, Allah ömür versin" dedi.

"ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"
"Sayın Mansur Yavaş gazetecilere Ankapark'ı gezdirdi, yıkık ve harabe bir hali vardı. Siz nasıl devraldınız, siz nasıl devrettiniz? AK Parti teşkilatlarının üzerine en çok Ankapark üzerinden geliniyor. Siz hem Tayyip Erdoğan'a destek olmak için istifa edeceğim diyorsunuz hem de Ankapark gibi bir konuda konuşmuyorsunuz?" sorusuna da cevap veren Tuna, şunları söyledi:

"Açılışının Cumhurbaşkanımızın iştirakiyle gerçekleştirdik, benden önce 10 yıllığına tahsisliydi, ticaret yapılacak durumda değildi, bizim zamanımızda 29 yıllığına çıkartıldı. Melih beyle ilgili konuşmak istemiyorum. Ben Melih Gökçek'i Allah'a havale ediyorum. Bu konuyla ilgili Melih gökçek bazı şeyleri yanlış hatırlıyor. Açılışını Cumhurbaşkanımız yaptı, faaliyetine işletmeci başladı, benden sonraki süreçte hukuki olarak ne oldu bitti bilmiyorum. Kamuoyunun önünde gerçekleşiyor. kiracı tahliye etmedi, tahliye süreci yargıya taşındı, kiracımı haklı değil mi, yargı kiracıyı tahliye kararı vermiş, olabilir. kiracı niye tahliye etmedi bilmiyorum. Büyükşehir kirasını alamadığı için tahliyesini istemiş ben bilmiyorum."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'li isimden Gökçek'e sert sözler: 'Yaşı hayli ilerledi,... Sonraki Haber >>

Türkiye pasaportuyla seyahat edenler dikkat...

Türkiye pasaportuyla seyahat edenler dikkat...

AKP'li Kenan Sofuoğlu 3 yaşındaki çocuğuna villada Ferrari kullandırdı

AKP'li Kenan Sofuoğlu 3 yaşındaki çocuğuna villada Ferrari kullandırdı

Özgür Demirtaş, 29 gün sonra haklı çıktı, Ahmet Hakan kalakaldı

Özgür Demirtaş, 29 gün sonra haklı çıktı, Ahmet Hakan kalakaldı

Bahçeli: Bıyığını kesmiş ayrılanlar varmış

Bahçeli: Bıyığını kesmiş ayrılanlar varmış

Siyaseti hareketlendiren paylaşım: 4 Şubat'ta Kılıçdaroğlu'nun adaylığı mı açıklanacak?

Siyaseti hareketlendiren paylaşım: 4 Şubat'ta Kılıçdaroğlu'nun adaylığı mı açıklanacak?

ABD'deki 'polis şiddeti' protestoları genişliyor

ABD'deki 'polis şiddeti' protestoları genişliyor

Mümtazer Türköne yıllar sonra konuştu

Mümtazer Türköne yıllar sonra konuştu

Erdoğan şarkı söyledi, duyanlar inanamadı; İşte o anlar!

Erdoğan şarkı söyledi, duyanlar inanamadı; İşte o anlar!

Erdoğan valiyi fırçaladı, araya bakan girdi

Erdoğan valiyi fırçaladı, araya bakan girdi

Azerbaycan'ın İran elçiliğine saldırı!

Azerbaycan'ın İran elçiliğine saldırı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:49:23