Samanyolu Haber /Politika / AKP'li isimden gün aşırı yapılan zamlar için dikkat çeken çıkış /15 Eylül 2024 15:27

AKP'li isimden gün aşırı yapılan zamlar için dikkat çeken çıkış

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, katıldığı programda fiyatlar ve emekli maaşlarına ilişkin yapılan eleştirilere hak verdi. Partisini kızdıracak açıklamalar yapan Şen, "Diyorlar ki 'Fiyatlar şöyle.' Doğru söylüyor. Vatandaş sert de söyleyebilir, yumuşak da söyleyebilir. Dediği doğru mu? Doğru." dedi.

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AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, “Türkiye Buluşmaları” kapsamında Gümüşhane’de bir otelde düzenlenen programa katıldı.

HalkTV'de yer alan habere göre Şen, fiyatlar ve emekli maaşlarına ilişkin yapılan eleştirilere hak verdi, partisini kızdıracak o açıklamaları yaptı. Şen'in açıklamaları şu şekilde oldu:

"Diyorlar ki 'Fiyatlar şöyle.' Doğru söylüyor. Vatandaş sert de söyleyebilir, yumuşak da söyleyebilir. Dediği doğru mu? Doğru. Fiyatlar yüksek ama düşürüyoruz. Doğrultuyoruz hatayı, düzeltiyoruz.

EMEKLİ VATANDAŞ DOĞRU SÖYLÜYOR

Ya da emekli maaşları. Vatandaş doğru söylüyor. Evet, artırdık. Kat olarak 20 sene öncesine göre oranlarsanız yüksek ama bugünkü fiyatların aşağısında, düşük kalıyor. Vatandaş da bunu söylüyor. Doğru söylüyor. Biraz sert söylüyor. Ne yapalım, o da onun karakteri. Bir şey diyemezsin. Dinleyeceğiz ve çözeceğiz, çözüyoruz. Nitekim araştırmaların sonuçları bende. Vatandaş diyor ki çözüm yine AK Parti.

Bırakmıyor AK Parti'yi. Vatandaş AK Parti'yi bırakmazken, seçmen AK Parti'yi bırakmazken AK Parti seçmeni nasıl bırakabilir? Böyle bir hakkı yok. O yüzden sokaklarda olacağız. Kahvelerde olacağız, iş yerlerinde olacağız. Evleri ziyaret edeceğiz. Parkları ziyaret edeceğiz ve beraber olacağız. Dert hepimizin derdi. Ülke hepimizin ülkesi. Bu bayrak hepimizin bayrağı."
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