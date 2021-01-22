AKP'li isimden ilginç iddia! Joe Biden, Kürt çıktı

AKP MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, ABD’nin yeni başkanı John Biden’le ilgili “ABD’ye göç etmiş bir Kürt aileden geldiği ve aslen Bıruki aşiretinden olduğu” iddiasını ortaya attı.











ABD Başkanlığı görevini devralan John Biden’la ilgili AKP’den hayli ilginç bir iddia geldi.









AKP MKYK Üyesi ve önceki dönem milletvekili Orhan Miroğlu, Biden’in Kürt kökenli olduğuna ilişkin bir iddiayı sosyal medya hesabından ortaya attı.





Twitter hesabından “Geçenlerde konuştuğum bir Kürt dostum söyledi, ciddi olduğuna inanmak zor olsa da, amacın ne olduğunu tahmin etmek zor değil” diyen Miroğlu, “Birileri diyormuş ki, Biden’ın gerçek ismi Cımoyê Bahattîn Ağa imiş! Erivan’dan ABD’ye göç etmiş bir Kürt aileden geliyormuş ve aslen Bıruki aşiretindenmiş!” diye yazdı.









Miroğlu’nun paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.







