Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li isimden ilginç iddia! Joe Biden, Kürt çıktı /22 Ocak 2021 13:43

AKP'li isimden ilginç iddia! Joe Biden, Kürt çıktı

AKP MKYK üyesi ve eski milletvekili Orhan Miroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda ABD Başkanı Joe Biden'ın kürt olduğunu iddia etti.

SHABER3.COM

AKP MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, ABD’nin yeni başkanı John Biden’le ilgili “ABD’ye göç etmiş bir Kürt aileden geldiği ve aslen Bıruki aşiretinden olduğu” iddiasını ortaya attı.


ABD Başkanlığı görevini devralan John Biden’la ilgili AKP’den hayli ilginç bir iddia geldi.


AKP MKYK Üyesi ve önceki dönem milletvekili Orhan Miroğlu, Biden’in Kürt kökenli olduğuna ilişkin bir iddiayı sosyal medya hesabından ortaya attı.

Twitter hesabından “Geçenlerde konuştuğum bir Kürt dostum söyledi, ciddi olduğuna inanmak zor olsa da, amacın ne olduğunu tahmin etmek zor değil” diyen Miroğlu, “Birileri diyormuş ki, Biden’ın gerçek ismi Cımoyê Bahattîn Ağa imiş! Erivan’dan ABD’ye göç etmiş bir Kürt aileden geliyormuş ve aslen Bıruki aşiretindenmiş!” diye yazdı.


Miroğlu’nun paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'li isimden ilginç iddia! Joe Biden, Kürt çıktı Sonraki Haber >>

Bir kaçırılma vakası daha

Bir kaçırılma vakası daha

Bağdat’ta intihar saldırısı

Bağdat’ta intihar saldırısı

Hazır döner tesisinde skandal!

Hazır döner tesisinde skandal!

Bağdat'ta intihar saldırısı dehşeti!

Bağdat'ta intihar saldırısı dehşeti!

Madrid'in merkezinde şiddetli patlama

Madrid'in merkezinde şiddetli patlama

Erdoğan'ın şiddeti kınamasını bekliyoruz

Erdoğan'ın şiddeti kınamasını bekliyoruz

Erdoğan'ı böyle tehdit etti!

Erdoğan'ı böyle tehdit etti!

"Perinçek devlet adamı, Merkel değil ha!"

"Naci Ağbal'a yol gözüktü"

TRT'nin içler acısı hali

TRT'nin içler acısı hali
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:50:08