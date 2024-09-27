Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li isimden partide değişim mesajı: Yanlış yapanın üstü çizilecek /27 Eylül 2024 08:42

AKP'li isimden partide değişim mesajı: Yanlış yapanın üstü çizilecek

Hürriyet gazetesinin kahvaltısında konuşan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, partide görev değişiklikleri olacağını söyleyerek, "Kötü örnek olanlar, çakarlı araba vs. kullananlar olabilir. Bu tür yanlışları olan, yorulan arkadaşlarımız için görev değişiklikleri olacaktır" dedi.

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Hürriyet gazetesinin geleneksel sabah kahvaltısına katılan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, "Acil çözüm bekleyen noktalara çözüm üretmekle beraber iyileşmeyi de beraberinde getirmemiz lazım. Kötü örnek olanlar, çakarlı araba vs. kullananlar olabilir. Bu tür yanlışları olan, yorulan arkadaşlarımız için görev değişiklikleri olacaktır" dedi.

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Güler'in ziyaretini köşesine taşıdı. Fırat, Güler'in 'AKP ile CHP'nin parlamenter sisteme dönmek için çalıştığı, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olacağı, Özgür Özel'in ise Başbakanlık koltuğuna oturacağı iddiası'nı kesin bir şekilde yalanladığını yazdı. Fırat, Güler'in şunları söylediğini aktardı:

"Siyasette birçok plan yapılır, konuşulur. Ben hadiseye Mevlana Hazretlerinin sözü ile bakarım; ‘Dün artık geçti, düne yapacağın bir şey yok. Yarın daha henüz gelmedi. Bugünü bizim iyi değerlendirmemiz lazım.' Gündemimiz bugün için ülkemize daha iyi neler yapabileceğimiz.

Erdoğan'ın yerine kim gelecek diye bir şey olmaz, bir daha Ahmet Davutoğlu örneği yaşanmaz. 2030'a doğru tüm dünyada yapılan hesaplar var. Bu nedenle de Erdoğan'ın liderliği çok önemli."
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