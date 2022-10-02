Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li isimden partisine şok sözler : Yok oluşumuzun hızı yükselecek /02 Ekim 2022 02:09

AKP'li isimden partisine şok sözler : Yok oluşumuzun hızı yükselecek

AKP MKYK Üyesi Metin Külünk, partisine uyarıda bulunarak "Eğer akıl olarak yenilenmekte direnirsek kayıp sayfaları değil, yok oluşumuzun hızı yükselecek" dedi.

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AKPli Metin Külünk, sosyal medya hesabı üzerinden partisine ilişkin uyarıda bulunan bir paylaşım yaptı. Külünk, partisinin “akıl olarak yenilenme” ihtiyacı duyduğunu belirterek bunun olmaması durumunda yok oluşlarının hızının yükseleceği uyarısında bulundu.

Külünk, "Kendi içimizde anlamsız ya da karşıtlığımızdan ileri gelen tartışmaları bir bütün olarak sonlandırıp birlikte akıl yenilenmesini başarmalıyız" ifadelerine yer verdi.

Külünk’ün paylaşımlarında şu ifadeler yer aldı:

"Topyekün yenilenme mecburiyetimiz var. Eğer akıl olarak yenilenmekte direnirsek kayıp sayfaları değil, yok oluşumuzun hızı yükselecek. Kendi içimizde anlamsız ya da karşıtlığımızdan ileri gelen tartışmaları bir bütün olarak sonlandırıp BİRLİKTE AKIL YENİLENMESİNİ BAŞARMALIYIZ.

Tarihin önümüze koyduğu bu fırsat ve bizi yukarı çekişini asla günlük çıkar heba heves rant duygularımıza yen düşüremeyiz. Çünkü insanlık YENİDEN BÜYÜK ANADOLUYU bekliyor. Bunun şartı AKIL YENİLENMESİ TOPYEKÜN,
"DİJİTAL DİKTATÖRLÜK ÜZERİNDEN İNSAN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ YOK ETMEK İSTEDİKLERİ SÜREÇTE..."
Batı aklının dünyayı ve insanlığı tek tipleştirmek istediği, Dijital Diktatörlük üzerinden insan özgürlüğünü yok etmek istedikleri süreçte, Dijitali ve Yapay Zekayı doğru okuyarak zamanı doğru anlamlandırmak zorundayız.

Zamanın ruhunu aklını ve eşyasını müslümanlar olarak çok doğru okumalıyız. Bu anlamda dünün gerçekliğine ait yorumlarla bugüne cevap vermek mümkün değildir."
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