AKP'li isimden tarihi itiraf

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti, 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü bahanesiyle Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avında 500 binden fazla kişi hakkında soruşturma açtı.





Darbe ile irtibatı tespit edilemediği halde 50 bine yakın insanı tutukladı. Bir o kadar insan da tutuksuz yargılanıyor.





Aralarında Boydak, Koza İpek, Naksan, Dumankaya, Alfemo, Lezita, Aydınlı ve Uğur Soğutma gibi sektörlerinde en başarılı 883 şirkete keyfi kararlarla el konuldu.





Olağanüstü Hal (OHAL) fırsatçılığı yapan AKP yayımladığı Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile 150 bin kişiyi memuriyetten ihraç etti ve sivil ölüme terk etti.





YENEROĞLU: BU DAVALARDA HUKUK DIŞINA ÇIKILDI





İnsan haklarını savunan kuruluş tarafından "Dünyada darbe gerekçesi ile bu kadar fazla insanın soruşturulduğu ve milyonlarca kişinin mağdur edildiği başka bir örnek yok." eleştirileri yöneltilirken AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hepsine kulaklarını tıkıyor.





Benzer eleştiriler bu defa AKP'nin kendi içinden yükseldi.





AKP İstanbul Milletvekili ve Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi Mustafa Yeneroğlu, Hizmet Hareketi mensuplarına karşı yürütülen davalar için, "Bu davalarda, KHK mağdurları ile ilgili süreçte hukuk dışına çıkıldı." dedi.





HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLANMADAN...





T24'te Şirin Payzın'ın sorularını cevaplayan Yeneroğlu, Türkiye'de yeniden hukukun üstünlüğü sağlanmadan, temel hak ve hürriyetler korunmadan hiçbir sorunun çözülmeyeceğini vurguladı.





Yeneroğlu, "2013 yılı mayıs-haziran aylarında İstanbul Taksim'de Gezi Parkı'ndaki ağaçların kesilmemesi için düzenlenen protestoları finanse ettiği" iddiası ile 11 Kasım 2017'de tutukalanan Osman Kavala'ya destek verdi.





AKP'li Yeneroğlu, Kavala'nın tutuklu yargılanmasının "kabul edilemez" olduğunu ifade etti.

AKP'nin özünü aradığını belirten Yeneroğlu, "Siyasette öz eleştiri kültürü olmalı. Nerede hata yaptığımızı sorgulamalıyız" diye konuştu.





"BEN ONLARI EZMEZSEM, ONLARI BENİ EZER"





Yeneroğlu, "Herkes demokrasi ve özgürlüğü sadece kendisi için isterse 'ben onları ezmezsem onlar beni ezecek' noktasına geliyor." diye konuştu.





Kutuplaşmanın endişe verici olduğunu belirten Yeneroğlu, "Geçmişten gelen travmalar var, Alevilerin, Kürtlerin sorunları var. Alevilerin eşit yurttaşlık talepleri var. Bunları 'ama'sız kabul edecek bir siyasete ihtiyaç var. CHP de 28 Şubat'ı, tek parti dönemini sorgulamalı." dedi.

Yeneroğlu muhafazakârların ilk kez güçle sınandığını ve bu sınamada sınıfta kaldığını söyledi.