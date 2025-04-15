AKP'li isimden tartışılacak çıkış: 'CHP kapatılsın kampanyası yapalım, olur mu?'

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, çeşitli temaslar ve ziyaretlerde bulunmak üzere Karabük'e gitti.





"SOKAK ACZİYETTİR"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre valilik ziyaretinin ardından partisinin Karabük İl Başkanlığını ziyaret eden Turan burada yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi.





Turan, şunları kaydetti:





"Adam dün demiş ki, 'Savaşa hazır mısınız?' Bu laf olacak laf mı? Miting yapıyor, savaşacağız diyor. Düşman toprağında mısın? Kimle savaşıyorsun? Çıkar üniforma giy derler adama. Bunun adı muhalefet mi? Bunun Türkiye'nin demokrasisine, siyasetine, gelişimine katkısı var mı? Siyasi polemik olur, rekabet olur, tartışma olur ama savaş ne demek? Sokağa çağırmak ne demek? Sokak acziyettir, beceriksizliktir. Grup Başkanvekili ne için var? Grup toplantısı ne için var, mitingler ne için var, Meclis kürsüsü ne için var?"





İLGİNÇ BENZETME

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan imza kampanyasını eleştiren Turan, “İmza kampanyasıyla adam mı salınır Allah aşkına? Biz de CHP kapatılsın kampanyası yapalım. Olur mu? Kayyım atansın CHP'ye. İmza kampanyasını verin. Olur mu? Her şeyin bir adabı, usulü var" diye konuştu.







