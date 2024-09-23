Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li isimden tuhaf sucuk savunması: Leblebi ikram edecek halimiz yok /23 Eylül 2024 18:04

AKP'li isimden tuhaf sucuk savunması: Leblebi ikram edecek halimiz yok

Meclis'teki mangal partisinin ardından AKP'li siyasilerin Kayseri'deki sucuk partisi de gündem oldu. Tepki çeken görüntülere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'tan tuhaf bir savunma geldi.

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Milyonlar, enflasyon karşısında porsiyon küçültürken AKP'lilerin mangal partileri kamuoyunun tepkisini çekiyor.

Son olarak Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, bazı milletvekilleri ve partililerin katılımıyla Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tanıtım Töreni'nde mangal partisi yapıldı.

Tartışılan konuya ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'tan açıklama geldi.

Büyükkılıç, bu tür etkinliklerde Kayseri ürünlerini tanıtmak amacıyla ikramlarda bulunduklarını dile getirdi.

"KAYSERİ DENİLİNCE AKLA NE GELİR?"

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tanıtım Töreni'nde, Bakan Bak ve eski Milli Savunma Bakanı Akar'ın da kendilerini yalnız bırakmadığını aktaran Büyükkılıç, şunları söyledi:

- Her açılışımızda olduğu gibi hem Kayseri'mizin ürünlerini tanıtmak hem de ikramda bulunmak amacıyla sucuk ikram ettik. Sucuk ikramı sırasında Bakanlarımızın ağzına bir lokma dahi almadıklarını hep beraber gördük. Bunun aksini iddia eden varsa getirsin kamerayı orada görelim, hep beraber 'haklıymış' diyelim. Daha sonra yine hatırlanacağı üzere Alzheimer merkezimizin temel atma merasimine katılan vatandaşlarımıza da sucuk ve tatlı ikram ettik.

- Dün de yine Kayseri'mizde on binlerce vatandaşımızın katıldığı uluslararası yarı maraton yarışmaları yapıldı. Orada da Cumhuriyet Meydanı'nda tüm katılımcılara yine aynı şekilde sucuk ikram ettik. Amacımız nedir? Kayseri denilince akla ne gelir? Sucuk, pastırma ve mantı gelir. Yani leblebi ikram edecek halimiz yok. O açıdan böyle bir anlayışla tüm etkinliklerimizde aşağı yukarı bu çalışmaları yapıyoruz.

"HİÇ YAKIŞTIRAMADIM"

Büyükkılıç, bu ikramlarda belediyenin cebinden para çıkmadığını savunarak, kendilerine destek olan Kayseri Ticaret Borsası'na ve esnafa teşekkür etti.

Kayseri'nin ürünlerini her fırsatta tanıtmaya çalıştıklarını savunan Büyükkılıç "Bunun üzerinden 'sucuk partisi düzenliyorlar' diye ucuz siyaset yaparak bizleri yıpratmaya, bakanlarımızı yıpratmaya çalışanları kınıyorum. Bir Kayseri Milletvekili'nin çıkıp da başkalarının dümen suyunda gitmek suretiyle Kayseri'nin ürününü tanıttığımız böyle bir etkinlikte bizleri siyaseten istismar ederek zor durumda bırakmaya çalışmasını da hiç yakıştıramadım" ifadelerini kullandı.
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