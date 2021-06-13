Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li isimlere göre 'Demirören'in kredisinin sorulması' ekonomiye zarar veriyor /13 Haziran 2021 10:58

AKP'li isimlere göre 'Demirören'in kredisinin sorulması' ekonomiye zarar veriyor

AKP'lilere göre Demirören'in Ziraat kredisinin sorulması ekonomiye zarar veriyor...

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Gazete Duvar'da "Duvar Arkası" köşesinde AKP'li yöneticilerin  Demirören Grubu'nun Ziraat Bankası'ndan aldığı 750 milyon dolarlık kredinin ödenmediği dair iddialara ilişkin açıklama yapılması çağrısına, "Ekonomiye zarar verir” diyerek tepki gösterdikleri aktarıldı. 

Duvar Arkası'nda yer alan kulis yazısında, "Sedat Peker, Demirören grubunun Ziraat Bankası’ndan bir medya kuruluşunun alımı için kullandığı 750 milyon dolar krediyi ödemediğini iddia etti. Bu iddianın üzerinden bir hafta geçti ancak ne Ziraat Bankası’ndan ne de Demirören grubundan bir açıklama geldi. Bu konuda muhalefetin Meclis’te araştırma komisyonu kurulması önerisi de AK Parti-MHP oylarıyla reddedildi. AK Parti’den bu konuda açıklama yapılması çağrısına parti yöneticileri, “Ekonomiye zarar verir” diyerek tepki gösteriyor. 
Türkiye’de serbest piyasa ekonomisinin işlediğini, kişisel verileri koruma kanunu ve uluslararası sözleşmelere imza atıldığı hatırlatılarak, “Bankaların kime ne kadar kredi verdiğini nasıl sorar ve bunun açıklanmasını istersiniz. Tüm bankalar denetime tabidir ama bu istenen verileri açıklayamazsınız. Bunu yaparsanız ticari sır, özel hayatın gizliliği ihlal edilerek ekonomiye güveni sarsar, zarar verirsiniz” deniliyor." ifadesi kullanıldı. 
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