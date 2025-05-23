AKP'li isimlere THY’de aylık 80 bin liralık huzur

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı’nın 2024 yılı hesap ve faaliyetlerine yönelik olağan genel kurul toplantısı, 21 Mayıs 2025 tarihinde yapıldı. Kurumun yönetim kurulunda değişikliğe gidildi. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretleri ve ikramiye tutarları da toplantının gündem maddeleri arasında yer aldı.





BirGün'den Mustafa Bildirici'nin haberine göre, THY’nin 21 Mayıs 2025 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karar ile Hüseyin Keskin ve Fatmanur Altun’un yönetim kurulu üyeliklerine son verildi. Keskin ve Altun’un yerine Özgül Özkan Yavuz ve Gülden Nacar, THY Yönetim Kurulu’na girdi.





Yavuz'un, Mart 2019'da AKP’nin Kadıköy Belediye Başkan Adayı olduğu, seçimi kazanamayınca Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Bakan Yardımcısı olarak atandığı belirtildi. Nacar’ın ise AKP’nin İstanbul Dış İlişkiler Başkanlığı'nı yaptığı kaydedildi.





LÜKS HUZUR!

THY’de yönetim kurulu üyelerine ödenen aylık huzur hakkı da belirlendi. Genel Kurul’da alınan karar kapsamında THY yöneticilerine aylık 80 bin TL’lik huzur hakkı ödenmesi kararlaştırıldı. Öte yandan THY yöneticilerine, yılda dört kez ikramiye ödenmesinin de önü açıldı. THY, yöneticilere sağlanan maddi menfaatteki artışı, “Kurumsal yönetim uygulamalarının güçlendirilmesi” gerekçesiyle açıkladı.





THY yöneticilerine ödenen huzur hakkında yıllar itibarıyla dikkati çeken artışlar yaşandı. 29 Mart 2022 tarihli toplantıda 25 bin TL olarak belirlenen yöneticilere ödenen huzur hakkı bedeli, Temmuz 2022’de 36 bin TL’ye çıkarıldı.





THY yöneticilerinin huzur hakkı Ocak 2023 ve Temmuz 2023’te sırasıyla 44 bin 205 TL ve 62 bin 329 TL ile ifade edildi. Kurumdaki yöneticilerin huzur hakkı, 21 Mayıs 2025 tarihli karar kapsamında 80 bin TL’ye sabitlendi.





CHP’DEN TEPKİ

CHP Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, AKP iktidarlarında liyakatin yerini eş-dost-akraba atamalarının aldığını savunarak “Liyakatsiz kadrolara teslim edilen kamu kurumları çürüyor, çalışamaz hale geliyor. Yıllardır yandaşların istihdam alanı haline getirilen THY’nin son genel kurulunda hiçbir havacılık tecrübesi olmayan bu kişiler, tıpkı daha öncekiler gibi kurumdan sadece maaş almayacaklar. İkramiye, huzur hakkı, makam odası, araç ve benzeri pek çok kamu kaynağını kullanacaklar” dedi.