AKP'li isme anket şoku!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Sakarya milletvekili adayı Cihan Saraç, işadamı Sinan Aygün'ün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisinden rüşvet aldığı iddiasına dair şahsi Twitter hesabında anket düzenledi.





Saraç'ın anketine katılan her 100 kişiden 88,6'si Mansur Yavaş'a destek verdi.





"Ankaraanket" etiketi ile "Sinan Aygün'ün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkındaki iddiaları dehşet verici. Mansur Yavaş'ın Ankara'ya hizmet edeceğini düşünüyor musunuz?" sorusunu yöneltti.





Soruya sadece yüzde 11,4 oranında "Hayır" cevabı verildi.





"REİSTEN FENA FIRÇA YİYECEKSİN!"





Twitter kullanıcıları Saraç'ı eleştiri yağmuruna tuttu.





"Kafasına göre takılsa da olur. Oyum @mansuryavas06'a siz belediyelerden uzak olun yeter." yorumunun yanı sıra, "Adam gibi adam Mansur Yavaş. Sen bu anketi de sileceksin. Reisten fena fırça yiyeceksin… Artık @Akparti mv adayı olma şansın da kalmadı." gibi yorumlar da geldi.





CHP'DE RÜŞVET TARTIŞMALARI





Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) mensup üç belediye meclis üyesi hakkında Eskişehir yolundaki "Togo Kuleleri" olarak adlandırılan inşaatın 16 Aralık'ta mühürlenmesinin ardından suç duyurusunda bulunmuştu.





İddiaları araştırmak üzere İçişleri Bakanlığı bir mülkiye müfettişi görevlendirilmişti.





Aygün, Yavaş ve ekibinin, Mimarlar Odası'na açılan davayı ancak kendilerine 25 milyon lira verilirse bir üst mahkemeye taşıyacakları, aksi halde inşaatını yıkacakları tehdidiyle karşılaştığını iddia etmişti.





MAHKEME İMAR MEVZUATINA AYKIRI BULDU





Aygün, istenen parayı vermeyince inşaatının kaçak muamelesi gördüğünü iddia etmişti.





Aygün'ün iddialarına cevap olarak belediyeden yapılan açıklamada, bölge idare mahkemesi kararının yerine getirilmesinin bir suç olarak gösterilmeye çalışıldığı belirtilmişti.





Togo Kuleleri'nde kat ve yoğunluk artışını sağlayan 2016'daki imar değişikliğinin iptal edildiği kaydedilen açıklamada, "Mahkeme kararında Togo Kuleleri'ne sağlanan fazladan inşaat yapma avantajının imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve üst ölçekli plan hükümlerine aykırı olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.